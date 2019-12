Quién es Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de Alberto Fernández

Hasta diciembre del 2019, Sabina Frederic no figuraba en la danza de los nombres del gabinete de Alberto Fernández. Su designación como ministra de Seguridad de la Nación, confirmada apenas días antes del traspaso de Gobierno, había comenzado a cobrar fuerza con un inesperado tuit del propio Alberto Fernández, que luego borró y que dejó fuera de carrera al hasta entonces favorito para ocupar ese puesto, el massista Diego Gorgal.

Cuentas las malas lenguas que Gorgal estaba hace rato en la mira de Cristina Kirchner quien, “por cuestiones ideológicas”, se opuso fervientemente a su nombramiento, asesorada en parte por Nilda Garré, su exministra de Defensa y, casualmente, una de las impulsoras de Frederic para hacerse cargo del área.

Es que Cristina identifica a Gorgal con "la mano dura" y las políticas aplicadas por Patricia Bullrich en el área de Seguridad durante los últimos cuatro años de gobierno macrista.

Frederic es licenciada en Ciencias Antropológicas, fue funcionaria del Ministerio de Defensa entre 2009 y 2011 y sucedió a Bullrich.

La cartera de Seguridad es un área clave en la que la nueva ministra ya le imprimió un giro de 180 grados respecto de las políticas del macrismo para el área.

En sus primeras semanas de gestión, la ministra derogó las normativas del macrismo sobre el uso de armas de fuego y de pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad y anunció que se revisaría el peritaje de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Una dura crítica a las políticas de Bullrich

De perfil garantista y severa crítica de las políticas aplicadas por Bullrich durante la era M, Sabina Frederic proviene del CELS y fue funcionaria entre 2009 y 2011 en el Ministerio de Defensa bajo la conducción de Garré.

Frederic es profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora independiente del CONICET. Además, fue directora del Departamento de Ciencias Sociales UNQ (2005-2008); subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa (2009-2011) y directora del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la UNQ (2012-2015).

En 2014, recibió el Primer Premio Nacional de Cultura categoría ensayo antropológico, por Las Trampas del Pasado. Las Fuerzas Armadas y su Integración al Estado democrático.

Sus primeras declaraciones luego de que su designación cobrara estado público le valieron una carta de repudio de familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Es que Frederic sostuvo allí que calificar al Hezbollah como una organización terrorista era “comprar un problema que no tenemos” y señaló que la determinación que tomó el gobierno de Mauricio Macri “fue una exigencia de Estados Unidos”. “El terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no es nuestro”, lanzó. El repudio a sus dichos por parte de familiares de las víctimas de los atentados a la AMIA no se hizo esperar.

“Nos gustaría informarle, por si no lo recuerda, que la Argentina sufrió dos ataques terroristas que dejaron más de un centenar de muertos. Que la justicia Argentina, y no EEUU y la OTAN, determinó que fueron ejecutados por Hezbollah, lo que fue corroborado por nuestra Corte Suprema”, señaló Luis Czyzewski, cuya hija Paola, de 21 años, murió durante el ataque a la mutual judía.

En una carta abierta publicada días atrás, Czyzewski afirmó que “el terrorismo fue y es un problema para cualquier país del mundo, no solo para los que forman la OTAN y lo que corresponde a los países democráticos es catalogarlo como lo que es y no tener miedo de hacerlo”.

“Sepa Usted que nuestra hija Paola, al momento de su fallecimiento, era alumna del Dr. Alberto Fernández en la Facultad de Derecho y no pudo escuchar el ocho que había sacado en la materia que cursaba con él, porque Hezbollah así lo decidió”, agregó Czyzewski en la misiva.