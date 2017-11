Geminiano de 38 años, Franco Picardi integra la camada de jóvenes fiscales que empezaron a poblar los tribunales en el último lustro, vinculados a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y, en especial, a la todavía procuradora Alejandra Gils Carbó.

Pero la silla que ocupa Picardi, como la de su contemporáneo y correligionario Juan Pedro Zoni, es de las más pesadas, ya que tiene domicilio en Comodoro Py 2002, donde se tramitan las principales causas contra funcionarios y ex funcionarios.

Antes de llegar a ser fiscal, Picardi fue funcionario de primera línea del kirchnerismo. Era el tercer hombre en relevancia del Ministerio de Justicia que encabezaba Julio Alak, secundado por el camporista Julián Álvarez. Tras la muerte del ex fiscal Luis Comparatore, se inició un concurso en el que fue designado Picardi, que dejó su subsecretaría y asumió en Py.

El pedido de embargo contra el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, lo pone en la mira en relación a su pasado como miembro del kirchnerismo.

No obstante, en el fallo se anotan también ex funcionarios K como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex secretario de Obras Públicas José López, en el marco de la investigación por coimas en las obras del soterramiento del tren Sarmiento.