Quién es Daniel Rafecas, el juez que Alberto quiere como jefe de la Procuración

Daniel Rafecas tiene 52 años, 15 como juez federal y una larga trayectoria en Comodoro Py. Valorado por su celeridad a la hora de resolver causas que involucraban a delitos de lesa humanidad, fue designado en su cargo durante la presidencia de Néstor Kirchner, se convirtió en un blanco elegido por Amado Boudou en la causa Ciccone y firmó fallos que generaron controversia vinculados a la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman había realizado contra Cristina Fernández por presunto encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por el atentado a la AMIA.

Así de trascendente fue la figura de juez de Rafecas en estos años, que por estas horas aparece como número puesto para la Procuración General de la Nación, cargo para el que lo propondría el presidente Alberto Fernández y para el cual, posteriormente, necesitaría contar con el apoyo de dos tercios del Senado de la Nación.

La relación entre Rafecas y Alberto Fernández es de cordialidad, y el Presidente lo tiene muy bien considerado por provenir de la escuela del ex procurador general de la Nación Esteban Righi, fallecido este año, y a quien Alberto tiene como uno de sus mentores, al punto que lo mencionó durante su discurso de asunción en el Congreso, el martes pasado. El diálogo entre ambos ya habría existido y el juez le habría manifestado su deseo de poder ser el elegido para la función y encabezar así la jefatura de todos los fiscales federales del país.

Antecedentes

La Procuración General tomó alto perfil desde la Semana Santa de 2012, especialmente a partir de un episodio que involucró al citado Righi con el entonces vicepresidente Amado Boudou. En el marco de la acusación que existía en su contra por el caso Ciccone, Boudou denunció entonces que el estudio de abogados de la familia Righi le había ofrecido el servicio de lobby para acelerar el trámite de las causas judiciales en Comodoro Py. Apuntado por el Vice, Righi, de dilatada trayectoria en el peronismo, inmediatamente presentó su renuncia a la Procuración, a la que había llegado en 2004, de la mano de Kirchner.

Esa misma causa Ciccone tuvo a Rafecas envuelto en una polémica con Boudou. El Vice, entonces, lo denunció por el envío de mensajes de WhatsApp al abogado de José María Núñez Carmona, su socio y amigo personal. A partir de allí fue separado de la causa e investigado por el Consejo de la Magistratura.

Posteriormente, Rafecas, entre otras causas de relieve que tramitó desde el juzgado federal número 3, fue quien recibió la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a Irán en la firma del memorándum de entendimiento por AMIA. El juez la desestimó en varias oportunidades, y fue luego la sala IV de la Cámara Federal de Casación de Penal la que decidió avanzar con el caso, por el que la ex presidenta cuenta con un procesamiento y una orden de detención en su contra.

Además, durante estos últimos años ordenó el envío a juicio oral del ex jefe del Ejército César Milani, por enriquecimiento ilícito, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por favorecer a Odebrecht en la adjudicación de obras de dos gasoductos, y del ex secretario de Obras Públicas José López, en el caso que investigó la aparición de bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

En relación a la Procuración, luego de la salida de Righi en 2012, se hizo cargo Alejandra Gils Carbó, quien se mantuvo en el puesto hasta 2017, cuando renunció, acorralada por denuncias de corrupción y en medio de un fuerte cruce ideológico con el presidente Mauricio Macri. Desde entonces, el cuerpo se encuentra sin jefe de fiscales formalizado, ya que interinamente se desmpeña Eduardo Casal. Macri propuso para el cargo a la jueza porteña Inés Weinberg de Roca, pero su postulación ni siquiera llegó a tratarse en el Congreso.