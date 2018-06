Quién era Inés Zorreguieta, la hermana de la reina de Holanda

La fallecida Inés Zorreguieta era la hermana menor y la debilidad de la reina de Holanda. La joven de 33 años fue dama de honor en la boda de Máxima y Guillermo Alejandro en febrero de 2002, y era la madrina de la tercera hija del matrimonio, Ariana, junto a otras cuatro personas.

Era la tercera hija, de cuatro, del segundo matrimonio de Jorge Zorriegueta.

Hace algunos años se trascendió que sufría una fuerte depresión y un cuadro de trastornos alimentarios que la llevaron a recibir tratamiento en la clínica neuropsiquiátrica Avril.

En una entrevista, la joven mujer declaró que le gustaba mucho la música y que en su hogar se disfrutaban las canciones, por ejemplo, de Ella Fitzgerald.

En la cuenta de Twitter del periodista real holandés Rick Evers se colgó un video donde Inés despliega todo su arte interpretando un tema de Amy Winehouse.



Zorreguieta se desempeñaba en la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social.

La mujer ingresó en la cartera que conduce Carolina Stanley en febrero de 2016, como directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

En el decreto que oficializó su designación se indicaba que no cumplía con todos los requisitos para ejercer el cargo.

El gobierno holandés se vio obligado a aclarar, en esa oportunidad, que "la reina Máxima no tuvo ningún rol en el nombramiento de su hermana".

En 2008, la hermana de Máxima se graduó en Psicología en la Universidad de Belgrano, donde presentó la tesis titulada: "Diferencias de género en el suicidio y conductas vinculadas".

En 2009 comenzó a trabajar para la ONU en Panamá, donde se desempeñó en varias áreas de investigación y análisis, en Recursos Humanos y Comunicaciones.

Sin embargo, tres años después volvió a la Argentina por una separación con su entonces pareja.

Rick Evers recogió el testimonio de un amigo de la familia:

"Me reuní con Inés muy a menudo y la amaba mucho. Ella era dulce y tenía una personalidad suave. Debe ser horrible para su madre a Coop con este drama terrible", expresó.

