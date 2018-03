Quién debe y en qué moneda los u$s 232.952 millones de la deuda externa argentina

La balanza de pagos, que reúne todos los intercambios financieros, de bienes y servicios con el exterior, cerró 2017 con un déficit de 30.792 millones de dólares, más del doble que los u$s 14.693 millones de 2016, en tanto que la deuda externa del país creció un 28,5%, casi u$s 52.000 millones.

La deuda total totalizaba u$s 181.170 millones a fines de 2016 y tras el incremento de 51.782 millones, ascendía a fin de 2017 a u$s 232.952 millones, de acuerdo con los datos de la balanza de pagos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

En el cuarto trimestre de 2017 la cuenta corriente registró un déficit de u$s 8738 millones, explicado por los saldos negativos de u$s 4416 millones en la balanza de bienes y servicios y de u$s 4329 millones en los ingresos primarios, y un superávit de ingresos secundarios de por u$s 6 millones.

En el trimestre analizado, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de US$ 8338 millones, explicado por la adquisición neta de activos, US$ 10.804 millones, y una emisión neta de pasivos, US$ 19.142 millones.

Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se incrementaron en el trimestre u$s 4537 millones.

Para fines del año pasado, el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual a fines de diciembre de 2017 se estima en u$s 232.952 millones, incrementándose en u$s 15.442 millones con respecto a fines de septiembre de 2017.

El aumento se debió principalmente a las emisiones de deuda del Gobierno nacional y del Banco Central (BCRA).

A fin de diciembre de 2017, el 61% de la deuda correspondía al Gobierno nacional; 8% al Banco Central; 3% a las Sociedades captadoras de depósitos, el 1% a Otras sociedades financieras y el 27% a otros sectores.

El 88% de la composición de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. La mayor proporción, 68%, se encuentra nominada en dólares, 13 % en Euro, 12% en pesos, y 7% en Otras.

Fuente: Télam