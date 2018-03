Queja por los fondos

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, afirmó ayer que "para el Frente Para la Victoria, el federalismo fue sólo para sus amigos" y aseguró que entre el 2012 y el año pasado, "la Nación no inició" en su municipio "ninguna obra pública". El jefe comunal del Frente Renovador acusó que mientras durante el 2015 las transferencias de fondos de la Nación a los distritos se incrementaron en un 250%, "de todo ese dinero, San Fernando no recibió un solo peso".

Además, denunció que "las 25 cooperativas del Programa Argentina Trabaja no trabajaron para los vecinos por orden de la ex ministra (y actual gobernadora) Alicia Kirchner".