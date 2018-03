Queijeiro se suma al gobierno de Vidal

Primero, hace un mes, iba a ser funcionario de Deportes. El rumor respondía a su profesión de periodista especializado en la materia. Pero no pudo ser: al final, el concejal por el massismo, Walter Queijeiro, abandonó Quilmes y el Frente Renovador en una sola jugada para ser el nuevo subsecretario de Turismo de María Eugenia Vidal.

La incorporación, rosqueada por otro ex massista que se sumó a Cambiemos, el ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, eyectó al segundo sciolista que había sobrevivido al cambio de administración: Ignacio Crotto. Duró más que el anterior ex funcionario naranja, el ex titular de Arba, Iván Budassi. Por lo pronto quedan dos heredados: el Secretario General Fabián Perechodnik (que no tenía cargo formal pero oficiaba de asesor de Karina Rabolini) y el actual ministro de Justicia, que se sumó tarde al sciolismo, Gustavo Ferrari.

La salida de Crotto, igual, se cocinó a fuego lento. Recién asumida Vidal, en diciembre de 2015, su secretaría en tiempos de Scioli pasó a ser subsecretaría. Y otro gesto: no fue invitado a la primera foto grupal del equipo bonaerense de Cambiemos.