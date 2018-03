Quedó en suspenso el acuerdo para anunciar planes de 3 y 6 cuotas sin interés

Lo que hasta el fin de semana era un acuerdo casi sellado entre el Gobierno, los bancos y las tarjetas para que regresen las "cuotas sin interés" con el Ahora 3 y el Ahora 6, ayer la negociación quedó empantanada, aunque las negociaciones seguían al cierre de esta edición.



Las entidades financieras estaban dispuestas a asumir el costo financiero de otorgar hasta 6 pagos sin interés para los sectores del calzado e indumentaria, pero a cambio de que el Banco Central les liberase parte del encaje regulatorio, que es el dinero que deben inmovilizar cada vez que captan un depósito del público. En una nueva reunión que mantuvieron ayer representantes de Prisma con funcionarios de la Secretaría de Comercio, se les dijo que esa "condición" no estaba definida aún.

"Plantearon que nunca se había acordado definitivamente lo de los encajes, por lo que lo que era un acuerdo hasta el jueves ya no lo es. Seguimos negociando", dijo una fuente del sector de tarjetas de crédito.



Desde el sector financiero afirmaron que en medio de la reunión con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui el jueves pasado, se tomó contacto con el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Lucas Llach, quien le autorizó avanzar en ese sentido. Ayer el escenario fue otro.



También desde Comercio confirmaron que "la negociación no está cerrada", aunque se mostraron esperanzados en poder arribar a un convenio esta semana (incluso podría anunciarse hoy). Sucede que además de anunciar los nuevos planes de 3 y 6 cuotas sin interés para la compra de calzado y ropa de origen nacional, el Gobierno tiene previsto comunicar la prórroga de los planes Ahora 12 y Ahora 18, de modo de seguir mostrando medidas en favor del consumo en un año electoral.



Estos planes seguirían vigentes hasta fin de año con costo financiero subsidiado. Tras la implementación del régimen de "Precios Transparentes", que tanto ruido en los comerciantes y consumidores generó, la decisión oficial fue mantener estos planes con costos financieros de 27% y 30% respectivamente. Aún así, la utilización de estos planes de pago mermó fuertemente, ya que muchos dejaron de comprar en cuotas y otros directamente prefieren abonar al contado, es decir, sin el recargo.



De hecho, no es casual que el Gobierno quiera volver a impulsar las "cuotas sin interés". Aunque sin decirlo, es una forma de asumir que "Precios Transparentes" no funcionó como esperaban.



Desde los sectores del calzado y la indumentaria confirmaron tener conocimiento de que desde Producción se busca impulsar las ventas en estos rubros y remarcaron la necesidad de recuperar actividad, que viene fuertemente deprimida desde el año pasado. "En la reunión que mantuvimos con Cabrera (Francisco, el ministro de Producción) el miércoles pasado, se buscaron fórmulas para ver cómo se podía reactivar el mercado y se llegó a la conclusión de que la aplicación de Precios Transparentes, en lugar de mejorar el consumo, lo había trabado aún más. Fue ahí cuando surgió esta idea de retomar las cuotas sin interés", enfatizó el presidente de la Cámara industrial Argentina de la Indumen taria (CIAI), Claudio Drescher. Según remarcó, las ventas de ropa en el primer trimestre cayeron 15%. Las de calzado, en tanto, bajaron un 20%.

La rebaja de las comisiones se debate hoy en el Senado

La comisión de Industria y Comercio del Senado volverá a debatir hoy la rebaja de las comisiones que cobran los bancos por el uso de tarjetas de crédito y de débito, en una audiencia en la que fueron invitados representantes de asociaciones bancarias.



El encuentro se realizará a las 13.30 en el salón Eva Perón del Senado, presidido por el senador Alfredo Luenzo, del bloque Chubut Somos Todos.



Los senadores escucharán mañana las posiciones de los representantes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); y de la Asociación de Bancos Privados y Públicos de la República Argentina (Abappra).



La discusión se produce luego de que el Poder Ejecutivo y los representantes de las tarjetas de crédito y del comercio minorista acordaran poner en marcha un plan gradual de rebajas en las comisiones que pagan los comercios a las entidades bancarias por el uso de tarjetas de crédito y débito, en un proceso que se extenderá durante cuatro años.