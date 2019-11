Queda menos del 5% del total desembolsado por el FMI para la Argentina

De los u$s 44.000 millones que el Fondo Monetario Internacional giró a la Argentina dentro del préstamo stand-by a tres años restan menos del 5%. Así lo informaron ayer desde el Ministerio de Hacienda, con un detalle del uso de ese dinero, del que se desprende que restan, depositados en el Banco Central, unos u$s 1900 millones.

La Argentina había pactado un préstamo a tres años con el FMI por unos u$s 57.000 millones, el mayor desembolsado en la historia del organismo. De ese total, en 13 meses el Fondo envió al país u$s 44.149 millones.

“Del total de desembolsos recibidos, al 31 de octubre el 80% se aplicó a cancelar deuda en moneda extranjera, el 14% a pagar deuda en moneda nacional, 1% para gastos en moneda extranjera y 4% está en las reservas del Banco Central”, detalló el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en la presentación que hizo ayer por la tarde a la prensa, como parte de un balance de la gestión, desde la perspectiva económica, del Gobierno de Mauricio Macri.

Del detalle presentado se desprende que se pagaron Letras por u$s 14.256 millones; al Bonar fueron u$s 10.459 millones; a bonos internacionales en dólares fueron u$s 5427 millones; a organismos multilaterales y bilaterales, u$s 2.519 millones; al Discount, u$s 1577 millones.

Mirá también Acusado por violación, Alperovich pidió licencia en el Senado Varios dirigentes del Frente de Todos se lo habían reclamado a Alperovich para no comprometer a los senadores peronistas mientras transcurriera la investigación de los hechos denunciados.

A su vez, en moneda nacional se afrontaron vencimientos de deuda por u$s 6072 millones y unos u$s 641 millones fueron para pagar gasto primario en moneda extranjera.

El préstamo del FMI, según se pactó con el organismo, era principalmente para pagar deuda en moneda extranjera. Luego el organismo aprobó que el Tesoro fuera pasando a pesos, por un equivalente a u$s 60 millones diarios, unos u$s 9600 millones, aunque ese traspaso se frenó antes.

El dato de cuánto se utilizó de los desembolsos del FMI se conoce en medio de que el organismo cambió la figura que estará a cargo de negociar con la Argentina: el italiano Roberto Cardarelli deja de ser el líder de la misión para el país y en su reemplazo fue nombrado el venezolano Luis Cubeddu.

Cubeddu es un economista venezolano, que conoce de cerca la realidad de Argentina, ya que vivió en el país como representante residente del FMI entre 2002 y 2004, y fue participó de las negociaciones que tuvieron a Roberto Lavagna como ministro.

Si bien desde algunos sectores se esperaba un cambio en el FMI, luego de haber avanzado con el 78% del préstamo stand-by para la Argentina en 13 meses, y ante la prolongada recesión y elevada inflación, desde el organismo aseguran que este tipo de modificaciones son parte de la rotación de rutina del personal superior del FMI.

Aún restan unos u$s 12.000 millones del préstamo stand-by dado a la argentina, que esperan en suspenso. Pero para eso el FMI quiere ver un plan completo, integral, del gobierno del Frente de Todos.