Qué significa 'reperfilar' y qué diferencia tiene con reestructurar una deuda

El ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, anunció hoy cuatro medidas destinadas a despejar el panorama financiero de la Argentina, que incluyen el estiramiento de los vencimientos para tenedores institucionales y una renegociación de los compromisos que la Argentina tiene con el FMI.

Lacunza aseguró que la negociación que iniciarán con el Fondo contemplará un reperfilamiento de la deuda. ¿Qué significa?

Según la definición del economista experto en macroeconomía y en deuda soberana Martín Guzmán, reperfilar una deuda implica negociar "directamente con los acreedores" para acordar una tasa más baja que la del mercado y convalidar un alargamiento de los plazos, que por lo general no implica quita de capital ni de inteses.

"Uno podría pensar en que es como una reestructuración, pero no es el tipo de reestructuración al cual el público argentino asocia el fenómeno de reestructuración. En ese caso lo que se buscaría es que cuando se accede al mercado, si la tasa está muy alta, es tratar de cambiar plazos y en particular refinanciar intereses pero no con el mercado sino directamente con los acreedores aunque a una tasa más baja que la del mercado en ese momento. Y eso es algo que se ha hecho muchas veces en muchos lugares del mundo y que tiene la chance de funcionar porque nadie quiere que haya un default", explicó Guzmán en una extensa entrevista con El Cronista.

Mirá también Cómo será la extensión de plazos de la deuda que anunció el Gobierno La deuda de corto plazo se pagará normalmente a los particulares y “en cuotas” a los institucionales. Para la de largo plazo, iniciarán diálogos para la extensión “voluntaria” de lso vencimientos.

La experiencia argentina de reestructuración de deuda implicó un proceso de negociación para redefinir las formas de pago de los compromisos, que significó un porcentaje de quita sobre el capital renegociado. Esa sería la principal diferencia respecto de un reperfilamiento, en el que según lo anunciado por Lacunza no buscará hacer quitas sino despejar el "estrés de liquidez" del programa financiero actual.

Según un análisis publicado por el economista Pablo Bortz, la Argentina debía pagar u$s 20.000 y u$s 22.200 millones de dólares entre 2022 y 2023.