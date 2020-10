Qué significa el término "Barones del conurbano"

El término "barones del conurbano" nació en Argentina a mediados de la década de 1990, en la época de apogeo del gobernador Eduardo Duhalde. Fue un término nacido en la Provincia de Buenos Aires que congregaba a un conjunto de políticos de gran influencia.

El término “barones del conurbano", está identificado a las prácticas de dirigentes e intendentes del Gran Buenos Aires que manejan el territorio como una suerte de feudo.

Entre los intendentes que por entonces eran identificados dentro de ese grupo estaban: Jesús Cariglino, Alberto Descalzo, Raúl Othacehé, Julio Pereyra, Mario Ishii, Hugo Curto, Mariano West, Alejandro Granados y Marcelo Coronel. En esta categoría se podría incluir al ex intendente del Partido de San Miguel Aldo Rico, al ex-intendente de Avellaneda Baldomero Álvarez de Olivera, y al difunto intendente de Lanús Manuel Quindimil.

Según la historia, este grupo de políticos bonaerenses fundamentó su poder sobre dos bases:

La Reforma de la Constitución Argentina de 1994 : hasta la Reforma de la Constitución de 1994 funcionó el sistema de Colegio Electoral para elegir el presidente y con este sistema la provincia de Buenos Aires, pese a tener el 40% de los votos, elegía solo el 28% de los electores. La Reforma de 1994 potenció la importancia política de la provincia de Buenos Aires al establecerse el sistema de voto directo y distrito único para elegir la fórmula presidencial: con este sistema la provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón electoral nacional y llega a ser el 40% de los votos efectivos.

: hasta la Reforma de la Constitución de 1994 funcionó el sistema de Colegio Electoral para elegir el presidente y con este sistema la provincia de Buenos Aires, con este sistema la provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón electoral nacional y llega a ser el 40% de los votos efectivos. el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense: constituido por el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, el Fondo de Reparación fue creado por ley en 1992 y fue le producto de la exigencia que le hizo a Carlos Menem el entonces vicepresidente de la nación Eduardo Duhalde para aceptar la candidatura a la gobernación de la provincia. Con recursos que debieron renunciar las demás provincias en favor de Buenos Aires, Duhalde contó 600 millones de pesos anuales que repartió a los distintos municipios del Gran Buenos Aires para la realización de distintas obras públicas, planes asistenciales y para crear una estructura clientelar.

Pero si se sale de la órbita local y se va a la estricta definición del diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término 'barón' tiene al menos cuatro acepciones:

El primero define al "barón" como una persona con un título nobiliario que en España y en otros países es inmediatamente inferior al de vizconde.

La acepción que aplica a la definición local "barones del conurbano" sería según la RAE la tercera: persona que tiene gran influencia y poder dentro de un partido político, una institución, una empresa, etc.

Edad Media

Durante la Alta Edad Media, barón significaba al varón libre en distintos dialectos e idiomas antiguos germánicos, como el franco, y por esto con la posible calidad de noble, pero esta procedencia no es bien conocida.

En tiempo de los merovingios el título se emplea para significar vagamente varón poderoso y alguna vez marido. En la época feudal, el título designa a un Señor ilustre gozando de todos los derechos feudales en perfecta plenitud.

El furcio de Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ayer la Escuela Sindical de Género (ESiGen), la primera escuela sindical de género del país. Y en ese contexto, el funcionario cometió un insólito error: confundió el término "varones" con "barones" del conurbano, al hacer referencia a los históricos líderes bonaerenses.

"La política de la provincia de Buenos Aires está muy asociada con lo masculino, viene de una tradición machista. No es porque la hayan llevado adelante en esta provincia o no haya contado con mujeres, sino que hay una especie de cultura de machismo que parte de cosas tan básicas como de llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano los varones del conurbano. Hay tantas referencias al machismo que, me parece, no hay que dedicarse a deconstruir, sino a demolerlo", dijo el gobernador trastocando el término 'barón', como título nobiliario, con 'varón', como género masculino.