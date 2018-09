Qué se puede hacer con el dinero embargado por Bonadio

En su fallo de 558 páginas, Claudio Bonadio procesó a 42 personas, incluyendo a Cristina Kirchner, por la causa de los "Cuadernos K". A todos les dictó el mismo embargo de $ 4000 millones cada uno.

En el listado hay ex funcionarios (a la ex Presidenta se suman, entre otros, Julio De Vido, Claudio Uberti, Roberto Baratta y José López); empresarios arrepentidos (de Aldo Roggio a Ángelo Calcaterra); y otros personajes secundarios en la investigación, como el ex juez Norberto Oyarbide.

El embargo total pedido por el magistrado es de $ 168.000 millones. Tomando los $ 40,1 por dólar estimado en el Presupuesto 2019 para este año, serían 4.189.526.185 dólares.

¿Qué significa semejante cifra?

Por lo pronto, estamos hablando de aproximadamente el 1,4% del PBI del país de este año.

Son el 8,3% de las reservas que había el viernes pasado en el Banco Central, apenas por encima de los u$s 50.000 millones.

Son el 8,3% de las reservas que había el viernes pasado en el Banco Central, apenas por encima de los u$s 50.000 millones.

Son 4800 jardines de infantes, según la última estimación presidencial de sus costos de construcción, más que los 3.000 que prometió Mauricio Macri en campaña.

En pesos, es diecisete veces más de lo que costaron los ocho años del programa Fútbol para Todos (de 2009 a 2016 se pagaron $10.178.987.071).

Son 1120 millones de las pizzas a $ 150 con las que el entonces ministro de Economía Alfonso Prat Gay ejemplificaba los aumentos en 2016.

Es tres veces los ingresos estimados en el Presupuesto 2018 de la provincia de Salta.