Qué puede pasar si los cuadernos originales de la corrupción K no aparecen

Tras los dos allanamiento en la casa del chofer arrepentido, Oscar Centeno, los cuadernos en los que detalló la ruta del dinero de las coimas en la obra pública en la era K, no aparecieron. Ante el estupor que arrojó éste resultado, un abogado penalista explicó por qué el hecho de que no se encuentren los textos originales “no cambia la causa para nada”.

Quien fue colaborador del exfuncionario Roberto Baratta, declaró ayer ante el fiscal federal Carlos Stornelli y reconoció que eran suyos los cuadernos en los que asentó el retiro de bolsos de empresarios y su distribución en domicilios de ex funcionarios del kirchnerismo. Si bien la causa está bajo secreto de sumario, Centeno habría dicho en su visita a Comodoro Py: "Los cuadernos son míos, yo los escribí".

Según sostuvo esta mañana en diálogo con radio Mitre, el abogado penalista y ex juez Eduardo Geromé “la aparición o no no de los cuadernos no cambia para nada la denuncia”.

"Los cuadernos son míos, yo los escribí", Mirá también Cuadernos K: se entregó un exasesor del ministerio de Planificación Fabián García Ramón, que se encontraba prófugo de la Justicia, se presentó esta mañana en el juzgado de Claudio Bonadio, en los tribunales federales de Comodoro Py. Ya son 15 los detenidos, pero aún restan tres personas más.

En ese sentido, detalló que “es un recuerdo del chofer de lo que pasó y que sea corroborado por los otros elementos de la causa para llegar a la decisión de llamado a indagatoria es perfectamente válido”.

“Basta con que el Centeno se acuerde de los hechos para que tenga validez igual”, insistió el letrado que a la vez señaló que si llegaran a aparecer los textos originales “sería mejor, pero no cambia el rumbo de la causa”.

Para Geromé, “cuando un juez como (Claudio) Bonadio decide recibir la información y usarla, es porque ha colectado suficientes prueba para después dictar los procesamientos, no se si a todos pero a la gran mayoría”.

Al opinar sobre el efecto pretendido de contar con la figura de Centenos como ‘imputado colaborador", dijo que “es para que los empresarios cuenten que pasó”.

“La sortija que se le da a esta figura es la moderación de la pena. Es la única manera que puede movilizar a los empresarios para perjudicar a otros para salvarse ellos. Eso les puede dar hasta la excarcelación”, amplió.

En ese sentido, Geromé explicó que “tratar de evadir la cárcel es el mejor dulce que se le puede dar a un acusado para que pueda descubrir a los autores de los hechos que encabezan la ceden” de los hechos delictivos.