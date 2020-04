Qué provincias seguirán con restricciones y cuáles tendrán un aislamiento más flexible

El anuncio de la nueva cuarentena que comunicó el presidente Alberto Fernández tuvo una diferencia importante respecto a los anteriores. Por primera vez, el período de aislamiento podría cumplirse de manera diferente según cada provincia, aunque el Presidente lo dejó en manos de los gobernadores de aquellos distritos que tengan pequeños poblados en los que las restricciones puedan liberarse.

En un formato de cuarentena continuada, como el que todavía existe, si bien no lo comunicó Fernández de forma oficial, es un hecho que las que seguirán como hasta ahora serán Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego, las provincias más castigadas por el coronavirus desde que irrumpió en el país.

"Hay pueblos que están muy alejados del problema, hay que ver cada caso en concreto", sostuvo. Y detalló, sentado al lado del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, los lineamientos centrales de este plan que denominó como "cuarentena administrada".

"Vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. Los gobernadores me han planteado la situación de pueblos muy aislados que no presentan infección, y que por lo tanto no tiene sentido mantenerlos aislados porque no se conectan con el afuera", reflexionó.

Añadió también que se debe "analizar el modo, para ir escuchando el caso de comunidades que puedan seguir funcionando por sí mismas sin conectarse". Y acerca de los barrios más humildes, consideró que la situación "es más difícil controlarla" y dijo que harán “cuarentena comunitaria” que es “garantizar que nadie salga ni nadie entre al barrio”.

En ese sentido, precisó: "A partir de mañana, el jefe de Gabinete se contactará junto al ministro del interior con cada gobernador. Cada uno le dirá cuál es el pueblo que habrá que declarar en cuarentena comunitaria, qué tipo de actividad en su provincia cree que podrá llevarse a cabo y analizaremos con el ministro de Salud la viabilidad de esto".

Y añadió, en un discurso y conferencia de prensa que se extendió por casi una hora, que "también voy a consultar a los epidemiólogos. Iremos viendo poco a poco dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena. Eso va a ocurrir a partir del DNU que estará publicado mañana".

