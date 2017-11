Qué opinan los traders sobre la norma contra las aseguradoras

En días convulsionados en la industria de fondos y de aseguradoras, El Cronista tuvo acceso a la opinión de tres operadores de fondos y bancos locales, dando su visión sobre la nueva norma.

Un jefe de mesa de un fondo local sostiene que "aunque se diluye en el mediano plazo, el impacto se maximiza por el exiguo período de adecuación que dejó la regulación de la SSN, en especial en lo relativo a Fondos. Dentro de este segmento, es posible que el impacto sea heterogéneo entre las gestoras teniendo en cuenta que en las independientes, las aseguradoras son un cliente relativamente más importante que en las bancarias. Se estima que este tipo de cliente representa entre un 30% y un 40% de la industria por lo que exige a los Fondos una rápida adecuación para captar una mayor porción del mercado, presionando sobre las distintas curvas en pesos en una época ya de por si difícil por el incremento estacional de la demanda de dinero".

Desde otro fondo de la city porteña resaltan que “el cambio en la normativa de la SSN tiene implicancias significativas en nuestro negocio de fondos ofrecidos a las compañías de seguros, afectando la composición futura de los portafolios, tanto en su rentabilidad como en su patrimonio, ya que caería la inversión de esas compañías en alguno de ellos. Estamos acomodando nuestros portafolios para minimizar el impacto antes descripto y poder ofrecerles a nuestros clientes institucionales alternativas de inversión acordes con las exigencias de su regulador”.

La misma fuente sostiene que “veremos en los próximos días si se logra suavizar la norma o si nos acomodamos a la misma tal cual está escrita, mediante las adecuaciones de portafolio antes descriptas. Si así fuera, el impacto puede ser más leve de lo que en principio se imaginaba”.

Finalmente, un jefe de mesa de dinero de un banco local resalta en off que la medida no es positiva. "Nuevos cambios regulatorios no es lo que espera el mercado que suceda de acá en adelante. El inversor a largo plazo quiere reglas claras y si se van a modificarlas, que al menos se haga todo de una sola vez. Al sector financiero ya lo golpearon dos veces en un mes. Primero con el impuesto a la renta financiera y luego con esta iniciativa. No se está avanzando en una línea para incentivar al mercado local sino más bien en agregarle palos a la rueda al desarrollo del mercado de capitales. Veo a estas medidas como preocupación, no por impactos en el corto plazo sino en el mediano y largo".