Qué opinan los expertos sobre la legitimidad de una "cuarentena eterna"

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia, había advertido sobre la necesidad de que la cuarentena llegue a su fin en aquellos lugares en los que no circula el coronavirus. Igualmente, consideró que en la Argentina se actuó “dentro del Estado de derecho”. Consultados por El Cronista, distintos abogados constitucionalistas analizaron la actual situación, tras más de dos meses desde que se decretó la cuarentena.

Andrés Gil Domínguez explica que debe prestarse atención a la racionalidad y que “un derecho está limitado de forma justificada si usás el medio más idóneo para proteger el bien en cuestión”, que en este caso sería la salud y en definitiva la vida.

En la actual situación sostiene que “hay tres formas de proteger la vida: por medio de vacuna, retrovirales o distanciamiento social. Como no están disponibles las dos primeras opciones hay que recurrir al aislamiento”. Igualmente, aclara que es muy distinta la situación en el AMBA que en el reto del país, por lo que en los lugares que no existe circulación del coronavirus debe flexibilizarse. Pero en donde sí hay contagios existe “una restricción de libertades y derechos justificada”.

El abogado va más allá y agrega que “los anticuarentena me hacen acordar a los antivacuna. Uno puede propagar el virus o hacer colapsar el sistema de salud. Si existiera un medio más idóneo que el aislamiento, sí sería irrazonable esta situación”.

Igualmente, en referencia a las palabras de Ricardo Lorenzetti y un eventual “riesgo de autoritarismo”, Gil Domínguez da vuelta el argumento, ya que sostiene que “tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo están funcionando, pero la Corte Suprema no por responsabilidad de Lorenzetti y sus cuatro compañeros”. En esa línea, agrega que “si hay riesgos de autoritarismo es porque no funciona el Poder Judicial”.

En este punto coincide Daniel Sabsay , quien dice que le resulta “contradictorio que el Poder Judicial siga con feria” mientras Lorenzetti realiza estas declaraciones. Igualmente, el abogado está de acuerdo con la visión de que “la cuarentena no puede ser para siempre, hay que ser muy cuidadoso para no afectar libertades personales”.

En esa línea, agrega que si bien lo primordial debe ser proteger la salud, “transcurrida una cierta cantidad de días hablar de economía también es hablar de salud. Si la gente no puede trabajar o alimentarse también se atenta contra su salud”.

Por eso, considera que la cuarentena “debe ser más matizada” y que debe existir otro equilibrio entre los bienes jurídicos, “no es blanco o negro”.

Finalmente, Félix Lonigro se suma a esta mirada y sostiene que “después de 70 días se superaron los límites de la razonabilidad”. En este sentido, explica que las medidas tienen dudosa legalidad, ya que fueron por decreto, y que la razonabilidad está puesta cada vez más en jaque.

“No es razonable que a esta altura se afecten libertades individuales de esta forma, que no se pueda circular ni trabajar. La gente no puede trabajar, no puede pagar el alquiler, no se puede mover… hace 70 días era razonable, hoy no. No se pueden subyugar derechos eternamente”, analiza el abogado.

Incluso agrega que “el presidente dice que esto va a durar lo que tenga que durar. Se genera angustia, depresión, incertidumbre”.

Por último, Lonigro critica la estrategia implementada sobre barrios vulnerables del conurbano. “Aparece un caso y cierran el barrio, como en Villa Azul. Hagan una carpa, un hotel, es inconstitucional cerrar un barrio”.