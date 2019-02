Qué opina el radical preferido de Macri sobre PASO con Lousteau de rival

El ex senador Ernesto Sanz, el dirigente radical qué más diálogo tiene con Mauricio Macri, se sumó a la fila de los referentes que empizan a sugerir que Cambiemos debería someterse a internas de cara a las elecciones presidenciales de este año. Luego del triunfo del radical Daniel Kroneberger en las internas de La Pampa, ya son varios los dirigentes que impulsan la opción.

El último de la seguidilla de referentes que se expresó a favor de las PASO de Cambiemos fue Sanz, quien en 2015 había competido -con Lucas Llach como vice- por la presidencia en la interna de ese espacio. Esta mañana, en declaraciones a radio Mitre, consideró que "es importante que se amplíe la oferta dentro del electorado".

"Puede que los votantes desencantados encuentren una vía de expresión" en la realización de la interna de Cambiemos, subrayó uno de los fundadores de ese espacio político.

Uno de los primeros en impulsar las internas en Cambiemos había sido el dirigente radical Ricardo Alfonsín, quien insiste en que Mauricio Macri no es el candidato natural de Cambiemos. Sino que, al igual que lo ocurrido en 2015, la coalición debería someterse al voto popular para que se decida qué candidato debería pelear por el sillón de Rivadavia.

En su momento, había expresado que Martín Lousteau sería un buen candidato, y hasta se animó a decir que tiene posibilidades de ganarle a Macri. Ayer, en el canal La Nación +, insistió con su postura.

La semana pasada, fue el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien se sumó a la propuesta de que la UCR compita con Macri en las PASO.

Ayer, por primera vez, el propio Lousteau se expresó al respecto. En varias entrevistas -mientras se encuentra de gira por Asia con el propio presidente- sotuvo que en el Gobierno "no debería haber miedo a competir en las PASO".

"Lo segundo que me llama la atención es el temor al veredicto de la gente. No tengo tomada ninguna decisión. Y no importa quién sea el candidato. Pero no debería haber miedo a competir. Porque si alguien piensa que puede ganar la elección nacional, debería pensar que va a ganar la interna", remató.