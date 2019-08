Qué le pidió Macri a sus funcionarios en el CCK

Estas son las palabras del presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner, ante el gabinete ampliado. Una de las ideas más importantes que transmitió es que piensa llevar “racionalidad” hasta las elecciones de octubre.

“Esto es el futuro de la Argentina. Quiero estar seguro de que voy a contar con ustedes para las dos cosas. La primera y la más importante: seguir haciendo lo que nos corresponde hacer. Cumpliendo con el mandato y el honor que nos hicieron los argentinos en 2015, que es cuidarlos, lo primero que tenemos que hacer es cuidarlos. Sin especular. Por eso lo llamé ayer a Alberto Fernandez, porque no especulo, primero pienso en los argentinos. Llevar racionalidad, convivencia, estos 60 días en el proceso electoral es mi primer compromiso con todos los argentinos. Por que acá no se puede rifar nada porque no nos sobra nada en Argentina. Y la segunda cosa que les pido y quiero contar con ustedes es que saquen todo lo que tienen adentro, sáquenlo, ponganló, liberensé, sienten que lo mas lindo que hay es sentir, expresar lo que uno siente y porque uno está acá. Es por la Argentina, es por lo que queremos, por todo lo que podemos hacer, porque vale la pena”.