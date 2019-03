¿Qué le pasa a la salud de Florencia Kirchner?

“Cristina la está pasando muy mal”. Esa fue la descripción que referentes del entorno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner utilizaron hoy para sintetizar la reacción de su jefe política ante las complicaciones de salud que atraviesa su hija Florencia y que decidieron hoy a la actual senadora a viajar a Cuba, donde la joven se encuentra internada. El ex jefe de gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández, y el dirigente K y amigo de la ex presidenta Eduardo Valdéz afirmaron que Cristina fue informada el domingo sobre el deterioro de salud de Florencia y, si bien no dieron detalles sobre el cuadro actual de la joven, señalaron que desde hace tiempo padece “enorme estrés” y “ataques de pánico”, producto de las complicaciones judiciales que enfrenta.

"La verdad es que Cristina la pasó muy mal el fin de semana y decidió viajar a ver a su hija, porque Florencia no puede permanecer parada ni sentada por períodos prolongados de tiempo y, según le diagnostican, el problema es producto del enorme estrés que vive", afirmó Fernández a la vez que sostuvo que “en la cabeza y en el espíritu de una madre es un hecho muy doloroso”.

En declaraciones radiales, el ex funcionario kirchnerista dijo que no podía dar muchos detalles sobre la afección de Florencia “porque no me corresponde”, aunque contó que “cuando Cristina se enteró de esto, hace cuatro días, se intranquilizó mucho”. “La verdad es que Cristina, con lo que le pasa con los hijos, la está pasando muy mal”, enfatizó.

Por su parte, Valdés indicó que si bien era conocedor de los problemas de salud de Florencia, no sabía que era “tan grave” el cuadro actual de la joven que se encuentra internada en Cuba. “Hay mucho de ataques de pánico en Florencia, permanentemente sentía a través de trascendidos periodísticos que en cualquier momento la iban a detener”, señaló el también amigo personal de la ex presidenta en declaraciones radiales.

Y añadió: “Este era el cuadro que estaba teniendo en Argentina; es un tema muy angustiante, doloroso. Algo a lo que los argentinos no debemos acostumbrarnos a que pase, no corresponde, no está bien.

El dirigente relató que vio “muy golpeada, muy dolorida” a Cristina cuando el domingo le informaron sobre la salud de Florencia. “Ella desde la política se banca todo, pero es muy difícil cuando te tocan a tu hijo; ahí si le duele mucho, le duele el doble. No la vi bien a Cristina y se lo dije: es la primera vez que la veo golpeada. La vi muy dolorida cuando me contó que viajaba a Cuba. Y después se lo escribí en un mensaje que le envié. Sabía que estaba mal Florencia pero no sabía que era tan grave", contó.

La ex presidenta viajó esta madrugada a La Habana para acompañar a su hija durante el tratamiento médico. Permanecerá en territorio cubano un plazo mínimo de una semana tras ser autorizada su salida del país por el juez federal Claudio Bonadio.

Al respecto, Fernández interpretó que el video que divulgó en sus redes sociales la ex presidenta antes de viajar “es un llamado de atención a todos, no solamente a la Justicia sino también a cierto periodismo que ha hecho sobre la hija de Cristina un acto de persecución constante y Florencia tiene la condición de ser la única de la familia que está muy alejada de la militancia”

“Es muy tremendo leer en una resolución judicial que Florencia ingresa a la asociación ilícita el 27 de octubre de 2010, el día de la muerte de su padre, Néstor Kirchner, esto es lo que es muy impactante”, opinó el ex jefe de gabinete K y apuntó que en el video que difundió hoy, Cristina mostró que “es muy difícil disociar la condición de dirigente de la condición de madre”.