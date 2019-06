Qué hay detrás de la movida del Gobierno para suspender las PASO

Bajo el argumento de que “no tienen sentido” y representan un “gasto inútil”, el Gobierno salió a reflotar el debate sobre la utilidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las llamadas PASO, en pleno proceso electoral y a poco más de un mes de su realización, prevista para el 11 de agosto.

El primero en agitar la idea fue el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo quien ayer, directamente pidió su suspensión. "Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna", escribió en su cuenta de Twitter.

Poco después, el Gobierno dejó trascender que el tema había sido analizado durante la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, siempre en tono crítico, y con la excusa del alto costo que representan –unos $ 4000 millones- aproximadamente un 45% del gasto total electoral.

Con el guiño del oficialismo, incluso, un grupo de diputados radicales liderados por el vicepresidente de la Cámara Baja, Luis Petri, presentó hoy en el Congreso un proyecto para suspender las PASO del 11 de agosto para la selección de Presidente y Vice y para legisladores en aquellos distritos donde no hay prevista competencia interna en los partidos.

Para los analistas políticos consultados por El Cronista, la iniciativa es lisa y llanamente “inviable”, en medio de un proceso electoral que ya está en marcha y cuando falta apenas un mes y medio para que los argentinos concurran a las urnas. Además, el proyecto tiene escasas chances de prosperar en el Congreso, donde varios representantes de la oposición ya salieron a cuestionarlo.

Ahora bien, aunque el Gobierno agita la inutilidad de las primarias y argumenta que para la elección a Presidente todas las fuerzas presentaron listas únicas, lo cierto es que habrá internas nacionales en 17 provincias y la mayoría serán justamente de Juntos por el Cambio.

La pregunta obvia entonces es por qué la Casa Rosada instala este tema ahora.

Para el politólogo Julio Burdman, lo que busca el oficialismo con esta iniciativa es "reposicionarse ante su electorado como la nueva política”, luego de haber perdido algunos puntos en ese terreno al dar muestras de su verdadero pragmatismo político, como cuando habilitó a María Eugenia Vidal a utilizar las colectoras en la Provincia (iniciativa que finalmente no prosperó), un mes después de haberlas eliminado por decreto a pedido de la propia gobernadora.

“De alguna manera se rejuvenece a sí mismo con esto, es una suerte de vuelta a las fuentes, ya que el PRO nace de alguna forma con este discurso respecto de las elecciones y las reformas política y electoral”, opina Burdman.

Y se explaya: “El macrismo siempre utiliza los temas vinculados a reformas y mecanismos de votación, llámese boleta electrónica, voto electrónico, PASO y toda una batería de críticas a la forma de votar como una suerte de tema de identidad propia, esta idea de que la política es una práctica llena de defectos que ellos vienen a solucionar con leyes de la llamada ‘reforma política’. Es parte de la marca fundacional del macrismo”.

En ese sentido, el politólogo recuerda que el Gobierno ya había intentado eliminar las primarias en el debate de la reforma electoral, pero éste no prosperó por la oposición peronista a la boleta electrónica única, aunque tampoco en el tema de las PASO pudo conseguir entonces puntos de acuerdo.

“Te diría que en todas las elecciones se lanza en algún momento algún tipo de iniciativa de parte del macrismo para plantear la necesidad de una reforma electoral. Esto viene siendo así desde hace más de 10 años, por lo tanto no me sorprende que se haga ahora también”, agrega.

El analista político Marcos Novaro coincide con Burdman en que el Gobierno intenta al reabrir este debate “ponerse del lado de la opinión mayoritaria que está harta de votar sin sentido. Y, de paso, busca hacerle pagar a la oposición el costo de no haber cambiado el sistema”.

El sociólogo introduce, además, otro matiz, el de la especulación electoral, puesto que al instalar la idea de la inutilidad de las PASO lo que hace el Gobierno es “relativizar una votación en la que esperan que no les vaya tan bien como en octubre. Incluso, por ahí logran que vaya a votar poca gente en agosto”, dice.

En efecto, la posible derrota de la fórmula Macri-Pichetto en la instancia de las PASO a manos del Frente de todos, que lleva al binomio Fernández-Fernández, es un dato que arrojan todas las encuestas y el oficialismo podría querer evitar el "efecto" que en las expectativas de corto plazo podría tener ese resultado.

Sin embargo, a pesar de esta lectura, para el politólogo Luis Tonelli la escala de las primarias podría beneficiar al oficialismo: “Le das un round más al votante indeciso para entrar en pánico ante un eventual triunfo de CFK”, argumenta. “Pero yo creo que el Gobierno quiere quedar bien con su electorado al que le interesan estas cosas. Es jueguito para la tribuna”, sostiene.

Por otra parte, la pregunta que se hace Tonelli es por qué el radical Alfredo Cornejo, que -se sabe- no tiene hoy la mejor relación con el presidente Macri, salió a instalar ahora una propuesta que sabe no tiene posibilidades de prosperar. “Cornejo sabe que al Gobierno no le conviene y lo corre con el 'bienpensantismo'” se responde el politólogo.