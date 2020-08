Qué esperan los comerciantes que abrirán desde mañana en las avenidas porteñas

La apertura de comercios no esenciales en las avenidas porteñas que se llevará a cabo a partir de mañana genera en el sector una expectativa de recuperación del nivel de ventas, que hasta el momento no supera el 30% promedio respecto al existente hasta de que se pusiera en marcha la cuarentena el 20 de marzo pasado.



"La expectativa es mucha; la semana pasada la facturación subió de 22% a 31% promedio; esta semana que es principio de mes, que la gente está cobrando, va a haber un poco más de crecimiento", dijo a Télam el presidente de Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Fabián Castillo.



Los comercios de cercanía incluidos son los de indumentaria y calzado, en zonas de alta circulación, excepto en centros de transbordo como Once y la calle Avellaneda.



Castillo consideró que "esto de ir generando certidumbre es lo que buscamos desde Fecoba, darle seguridad al que trabaja, al comerciante y la industria; también es muy importante la apertura de las industrias, como la del juguete".

"Esta semana hay mucha expectativa con indumentaria y calzado; cambió la temporada y la gente esta necesitando comprar, abrigarse; además se viene el Día del Niño", agregó.



De cara al Día del Niño, indicó que "estamos trabajando el tema de los costos, hubo muchos aumentos en el último año y estamos trabajando para mantener los costos y hacer promociones".

Por su parte, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, dijo que "hay poco dinero en la calle, el poco dinero que hay, la gente lo cuida para cosas más esenciales y no sabemos si esto va para más largo, si habrá alguna regresión, no hay mucho ánimo para comprar".

Grinman dijo que "hay poco dinero en la calle y la gente lo cuida para cosas más esenciales".

Para las jugueterías "ésta es la oportunidad de alguna manera de recuperar algo y lo que vienen pidiendo es una flexibilización para poder abrir en mayor horario, porque como no puede haber masiva afluencia de público que permitan mayores horarios", agregó.



De acuerdo con un relevamiento de Fecoba a comerciantes porteños, la semana pasada el nivel de facturación promedio fue equivalente al 31% existente antes del inicio de la cuarentena.



Del total de comercios relevados, el 10% dijo que logró facturar por arriba de ese porcentaje promedio, mientras que el 30% indicó que su facturación se ubicó en torno al 25%, cinco puntos por debajo del promedio general.