Qué enseñanzas dejan las elecciones en marketing político

Candidatos que lograron comunicar su mensaje y otros que se equivocaron. Nuevas formas de llegar al electorado, políticos que le tocan el timbre a la gente y otros que prefieren o no pueden bajarse del pedestal a la hora de hablar.

Fueron algunas de las enseñanzas que dejó la campaña de las legislativas 2017 y que analizaron por especialistas en la materia en el marco del Marketing & Communications Summit 6ta Edición, organizado por El Cronista y la Revista Apertura.

Luciano Elizalde, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, explicó que existen “buenos objetivos políticos y malos medios o acciones para expresarlo”, como sucedió en el caso de Elisa Carrió al realizar un paralelo entre Santiago Maldonado y Walt Disney.

“Uno puede equivocarse por distintos problemas, por diferencias entre el concepto a comunicar y la palabra que eligió. En comunicación política, la comunicación esta subordinada”, analizó.

Al realizar un análisis de los candidatos, consideró que la gobernadora María Eugenia Vidal “tiene una virtud muy poco vista que es adaptarse a la situación comunicacional. Ella va modificando gesto y palabras según el tipo de la conversación. Puede estar agradable y ponerse muy dura y ser creíble”.

Por su parte, consideró que Cristina “es muy sólida de retórica, inmejorable, es difícil encontrarle competidor, es casi infalible. Sin embargo, es un error de ella ubicarse siempre socialmente arriba de todos, no tiene flexibilidad para ponerse igual o debajo cuando es necesario”. En tanto, opinó que Elisa Carrió “tiene como virtud la claridad con la que habla, que la da credibilidad, pero se equivoca porque exagera tanto algo que es posible que la pierda”.

En este sentido, Juan Courel, consultor y analista político señaló que existe “una tendencia a errores muy habituales, como una falta de lectura de lo que pasa en la opinión pública”. Resaltó sin embargo que el Gobierno “hace bien en no dejarse fijar la agenda, no se deja contaminar por lo que se ve en las redes”.

Entre los defectos de Vidal apuntó a su ser “aniñado que hoy es una fortaleza porque está en la cresta de la ola, pero con el tiempo puede ser difícil de sostener”.

“Alguna vez la vi enojarse con las preguntas y está poco acostumbrada. Por ahora todo esto no importa porque todo está bien”, analizó y señaló que Carrió “viene cometiendo muchos errores que la llevaron a pasar de ser la política de mejor imagen a tener 1,8% en una elección y hoy volver”.

Respecto a Cristina, señaló que tiene “carácter discursivo defensivo, con un tono demasiado duro y no ahora por su situación judicial, cuando ganó con el 54% también”.

Por último, Papon Ricciarelli, CEO y fundador de Don, destacó “al final del día los políticos son personas y hay que entender que una persona que tiene siempre un micrófono está al borde de los errores, es inmanejable”.

“Recordó que el primer acto de Cristina fue un acto donde no había un líder y en el último ella estuvo en el centro como una figura cuasi faraónica. Cuando no sos lo que sos no lo podes sostener”, advirtió.

Y bromeó con que Vidal “es perfecta”, candidata a la que asesoró en la campaña para ganar la provincia.

“Estamos en el único país en el que los políticos tienen espacio prime time en la tele, entonces tienen un desgaste”, señaló y respecto al uso de redes sociales aseguró que “Facebook es como la militancia, es carísimo”.