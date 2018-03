Qué dijo Prat-Gay en Chile sobre Cristina Kirchner y la relación con el peronismo

En una entrevista que publica el diario La Tercera de Chile, el ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay, ensaya una comparación entre la gestión de Macri y su antecesora Cristina Kirchner y habla sobre la relación del Gobierno con el peronismo en la oposición.

“Básicamente que sea una Argentina republicana y federal, tan sencillo como eso”, dice Prat-Gay sobre la principal diferencia con el estilo K. “Y eso implica diálogo con otras fuerzas políticas, respeto por la división de poderes, terminar con el centralismo fiscal que ahogaba a los gobernadores que venían a pedir migajas de rodillas a la Casa Rosada. Si hay que simplificarlo de alguna manera es eso: República y federalismo”.

“¿Con qué tipo de oposición se han encontrado?”, se le pruntó además durante su visita a Chile, donde participó de un seminario en la Sofofa.

“Hay distintas oposiciones –comentó-. La oposición del kirchnerismo duro era lo que sabíamos que iba a ser: muy combativos, pobres en argumentación y con la frustración de haber perdido la elección. Con el peronismo más serio, el representado por los gobernadores, dialogamos mucho y a algunos los hemos incorporado”.

Sobre el rol del Estado, el ministro aseguró que “la visión de los Kirchner era muy esquizofrénica”.

“Ellos hablaban de un Estado grande, pero que no estaba presente. En Argentina hay más pobres que cuando asumió por primera vez Cristina Kirchner (en 2007). Nosotros creemos en un Estado fuerte y ágil que acompañe al que tiene que acompañar y que no le complique la vida a quien no se la tiene que complicar. Tenemos que recuperar, por ejemplo, todos los organismos de control, para que nos controlen a nosotros cuando estamos en el poder, pero también a los monopolios que surgen en el sector privado. Fortalecer la competencia también”, añadió.