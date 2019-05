Máximo Kirchner: "No me interesa el humor de los mercados ni del Fondo"

El lanzamiento de Pino Solanas como candidato en la Ciudad quedó eclipsado por el discurso Máximo Kirchner, quien dejó entrever que, en caso de un triunfo de su madre en las elecciones de octubre próximo, no sería una prioridad la negociación para el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No me interesa el humor de los mercados financieros ni del Fondo Monetario Internacional. Van a tener que esperar en la Argentina, primero tenemos que poner por delante la enorme deuda interna que está generando este gobierno, tenemos que poner por delante la generación de trabajo para argentinas y argentinos, no se pueden seguir pagando las tarifas que se paguen", sostuvo el hijo de Cristina Kichner al hablar en el acto que tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina.

El líder de La Cámpora y diputado nacional cargó contra el Gobierno por "su suerte de engaña pichinga de congelar las tarifas hasta que pasen las elecciones" y adelantó una medida que podría adoptar el kirchnerismo en caso de un hipotético triunfo respecto de los aumentos de servicios públicos.

"Cualquiera que se precie de ser gobierno, a partir del 10 de diciembre, lo que tiene que hacer es tener en cuenta que en 2020 no puede haber aumentos de tarifas y que deberán esperar las empresas", indicó.

Y agregó: "Las tarifas deberán ir acompañadas de paritarias libres para todos los trabajadores y trabajadoras".

Por último, Kirchner destacó que el próximo presidente "tendrá que hacer un esfuerzo considerable para desendeudar la Argentina" tras lo hecho por la gestión de Cambiemos aunque remarcó que "deberá hacerlo con la gente adentro".

"Van a tener que esperar en la Argentina, primero tenemos que poner por delante la enorme deuda interna que está generando este gobierno, tenemos que poner por delante la generación de trabajo para argentinas y argentinos, no se pueden seguir pagando las tarifas que se pagan", concluyó.

Llamado a la unidad

El legislador volvió a llamar a la unidad del todo el peronismo. "Hay que dejar de lado viejas diferencias para buscar una confluencia nacional y popular. Hay que cerrar el ministerio de la venganza que abrió Macri y abrir el ministerio de la esperanza", aseveró.

Kirchner dijo no saber quién será "el candidato o candidata" que representará a ese "Frente Patriótico" en octubre, pero avisó que "no hay nombres ni apellidos milagrosos", por lo que recomendó no "no seguir un nombre o apellido sino una idea de país" y "tener voluntad para llevarla adelante".