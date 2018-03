Qué dijo Aranguren tras el acuerdo con los petroleros

El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, dialogó brevemente con la prensa al salir esta tarde de la reunión con las petroleras, encuentro en el que se abordó el precio en el mercado interno del barril de crudo y una autorización de esa cartera para que las empresas aumenten los combustibles hasta un 8%.

Sobre el acuerdo al que se llegó con las petroleras, Aranguren contó que no todas las empresas le pusieron el gancho. "Hay algunos productores de crudo pesado que todavía no están convencidos de que la velocidad para hacerlo (a la confluencia del precio interno con el internacional) es la que está planteada. Quedará en los próximos días para que ellos lo puedan acordar", indicó el ministro, y luego detalló quiénes sí estuvieron de acuerdo con la propuesta del Gobierno: "Los refinadores firmaron todos. Los que no acordaron, que es aproximadamente un 12% en volumen de los productores, podrían estar exportando el crudo y no vendiéndolo al mercado interno, pero en todo caso es un riesgo de los refinadores haber acordado firmar el acuerdo aunque no estén todos los productores adentro".

El precio vigente a partir de hoy será, según confirmó el titular de la cartera de Energía, de u$s 59,4 el barril de medanito y u$s 48,3 el de Escalante. "Ya podemos decir que cuando mezclamos estos dos crudos estamos en los precios internacionales", indicó el funcionario. Sin embargo, Aranguren remarcó que hay un piso de u$s 55 el barril de la cuenca neuquina, "para que la provincia tenga certeza que por debajo de ese precio no va a recibir menos regalías".

La vigencia del acuerdo abarcará a todo 2017. "El acuerdo rige durante todo el año, porque si en algún momento el precio en el mercado local queda por debajo del precio internacional, en 10 días de publicación del crudo Brent, automáticamente se suspende la vigencia del acuerdo porque ya alcanzamos los precios internacionales", detalló.

"Damos certeza y previsibilidad de que durante el primer trimestre de este año solamente, en la medida en que no haya una escalada en los precios internacionales que discontinúe este acuerdo, habrá un aumento del 8% de las naftas y que se aplica durante esta semana cuando las compañías lo decidan", dijo el ministro, y de esta manera confirmó que aprobaron el aumento de precios de combustibles para todos los consumidores.

Sobre el aumento, Aranguren dijo que "si bien no es una decisión del Ministerio, con un alto nivel de probabilidad, las naftas, el gasoil y todos los productos, mañana estarían aumentando el 8% y este sería el único aumento durante el trimestre en cuestión". "El próximo será en la primera semana de abril, en la medida que el mercado internacional mantenga la evolución que tiene estos días", adelantó.

También detalló que la previsibilidad es para "las compañías" porque "están habilitadas para trasladar al precio de los combustibles el resultado de la caída del precio del crudo en dólares" así como "la potencial evolución del tipo de cambio".

Cuando los periodistas le consultaron su opinión respecto de las empresas que habían quedado afuera del convenio, Aranguren indicó que le "hubiera gustado que estén todos adentro".

"Queremos respetar en la mayor medida posible la libertad del mercado. Así como la semana pasada se terminaron con 15 años de retenciones de la exportación de petróleo crudo y derivados, estamos convencidos de que, si se deja actuar al mercado, los precios en la Argentina van a bajar. Necesitamos más competencia", remató el ministro.