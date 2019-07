Qué dijeron Larreta, Lammens y Facundo Moyano sobre los dichos de Aníbal Fernández contra Vidal

Dirigentes y legisladores de distintos partidos cuestionaron hoy las declaraciones del ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, quien dijo que prefería confiar el cuidado de sus hijos al condenado por homicidios Ricardo Barreda en lugar de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y algunos tildaron de "locura" y "perversa" la actitud del abogado quilmeño.



Las reacciones a los dichos de Fernández se instalaron en las redes durante todo el día y fueron tendencia entre los temas más comentados de Argentina.



En ese marco, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que la comparación elegida por Aníbal Fernández era "una barbaridad", mientras el candidato a jefe de gobierno del Frente de Todos, Matías Lammens, la calificó de "locura".



En tanto, el ex candidato a la gobernación y postulante a concejal de Pinamar Fernández se defendió hoy a través de twitter y escribió: "¿Misógino yo? Ley de trata. Colaboré en la creación del 144, lo único que tiene para mostrar este Gobierno sobre género. Impulsamos el proyecto para eliminar el avenimiento. Respetuoso y trabajador. Yo lo puedo decir, ellos no".



"A los ofendidos por mis dichos, no se olviden que el pensamiento estratégico del Gobierno, lo conduce un personaje que afirmó que Hitler era un personaje fenomenal. Nadie en su sano juicio piensa que de mis palabras se le endilgue a la gobernadora ser una asesina serial", argumentó.



Rodríguez Larreta, en declaraciones a CNN Radio, aseguró que "la gente ya superó al kirchnerismo. Estoy convencido de que la Argentina no quiere volver atrás. La frase de Aníbal Fernández resume la Argentina que no queremos".



"Comparar a Vidal con un femicida múltiple es una barbaridad. No me engancho con las agresiones. No le contesto a Alberto (Fernández) ni a Aníbal, en definitiva son todo lo mismo", dijo luego a radio Mitre.



Ayer, Vidal se limito a decir que lo dicho "habla más de quien lo dijo que de mí".



El precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, mostró su apoyo a Vidal y le indicó: "Quiero decirte que yo te confiaría a los chicos".



El intendente de Morón y ex esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro, advirtió que "solo un cínico y perverso como Aníbal Fernández le dejaría sus hijos a Barreda. Yo volvería a nacer mil veces y siempre le confiaría mis hijos a María Eugenia Vidal", con quien tiene tres niños.



Matías Lammens, candidato de la opositor Frente de Todos, señaló por LN+: "No estoy de acuerdo para nada, me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo pero que es madre de familia, una buena persona, me parece una locura, una demencia".



El diputado nacional Facundo Moyano también repudió el comentario de Fernández al indicar que "comparando a la Gobernadora con un femicida, no sólo daña la excelente campaña de Axel Kicillof sino que ensucia el debate de ideas que requiere la política".



La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Luján Rey, dijo por radio Mitre que el de Fernández es "un discurso violento y misógino".



"¿Dónde estaba él cuando mataron a mi hijo? ¿Dónde estaba él cuando se produjo la Tragedia de Once y murieron tantos hijos víctimas de la corrupción de un Estado del que él formó parte?", añadió la madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de ese caso.



Y, alertó que "la perversidad y la violencia parece que están en el ADN de muchos de estos personajes. Merece un repudio enérgico".



El diputado Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos, expresó su "total apoyo y solidaridad" con Vidal "por las expresiones misóginas y temerarias de Aníbal Fernández" y apuntó que "no se puede caer tan bajo por haber perdido una elección".



La diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica-ARI) expresó su "Fuerte repudio a su machismo y violencia de género".



Graciela Ocaña lamentó que "Aníbal Fernández alaba a los femicidas, es una vergüenza, debe ser repudiado. Es evidente que está acostumbrado a que sus hijos estén con delincuentes".