Qué dicen los analistas sobre el triunfo radical en Mendoza: ¿puede capitalizarlo el Gobierno?

El candidato de la UCR, Rodolfo Suárez, fue electo ayer gobernador en Mendoza. El oficialismo nacional se subió al triunfo y se anotó un poroto de cara a las elecciones de octubre, pese a que el candidato, y su antecesor, Alfredo Cornejo, se encargaron de provincializar la campaña y de despegarse del presidente Mauricio Macri.

Del otro lado, su principal rival, la camporista Anabel Fernández Sagasti, quedó segunda, unos 15 puntos abajo. En su caso, la estrategia fue exactamente la opuesta. Apostó a "pegarse" al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, que la visitó en tres oportunidades en la provincia cuyana. Y, en más de una oportunidad, se encargó de identificar a Cornejo con Macri.

Para los analistas, los comicios de ayer son la previa al lanzamiento de Cornejo como dirigente nacional. Pero, sobre todo, "fue un triunfo fundamentalmente provincial", y no el anticipo de que se produzca el "milagro" de revertir los resultados de las PASO.

Ahora bien, ¿es acertado extrapolar el triunfo cuyano a nivel nacional, tal como hicieron referentes de Juntos por el Cambio? "La victoria mendocina es oxígeno para Cambiemos, pero sobre todo instala a la UCR como eje de la oposición al peronismo", destacó el politólogo Andrés Malamud en diálogo con El Cronista, para luego acotar que el resultado "demuestra que el liderazgo de Cornejo fue más lúcido que el del PRO, y que su gestión fue mejor".

Además, para el politólogo que vive en Portugal, no es errado que el oficialismo lea los resultados de ayer como una posibilidad de repuntar de cara a las elecciones de octubre respecto de las PASO. "Es lo que deben hacer los políticos", comenta, para luego aclarar que sí "sería errado que los analistas lo interpretasen así".

Y Alberto Fernández, ¿salió perjudicado con la derrota de su candidata?, se pregunta Malamud, para luego responderse: "La respuesta es que para afuera del PJ sí (pero poco), para adentro, lo fortaleció".

Andrés Malamud.

Ahora bien, de cara al futuro, Malamud avizora que Cornejo y Lousteau serán los líderes radicales con mayor representación territorial y visión política en el Congreso. Y remató: "De ellos depende la reconstrucción partidaria y el liderazgo de la oposición".

Para el politólogo Julio Burdman, en tanto, el resultado de Mendoza "le regala al presidente Macri la ilusión de que los números del 27 de octubre pueden llegar a cambiar. De alguna forma, le recuerda que en política todo es posible". Aunque aclaró: "Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que pasó en Mendoza fue una consolidación del triunfo del ganador en la elección previa. Es decir, no hubo una reversión de resultado, que es lo que Macri necesita como modelo".

Y fue un paso más allá cuando aventuró que si se proyecta Mendoza, "es un espejo de cómo Fernández podría ganar por aún más votos".

"El más contento debe ser Horacio Rodríguez Larreta", afirmó Burdman al hablar del triunfo de la UCR. Es que, según su lectura, el triunfo de Suárez "refuerza" el modelo de una elección que se puede provincializar en su discurso, sin verse afectada por la ola nacional. "Salvo que ahora, Cornejo, desde la lista de diputados nacionales logre arrastrarlo hacia arriba, lo cual sería una verdadera patriada de parte de los radicales", aventuró el politólogo.

Además, de acuerdo al análisis de Burdman, más allá de la provincialización como un elemento clave para el triunfo del sucesor de Cornejo, subrayó el hecho de que la campaña se haya basado en la defensa de una gestión, y no en la confrontación con la oposición, tal como -según su visión- hace Macri.

Por último, para Burdman, otra clave de la elección fue que "Suárez y Cornejo tuvieron la capacidad de tender un puente hacia el votante de la oposición". Y comparó esta capacidad con Alberto Fernández, quien, para el politólogo "pudo correrse hacia el centro del clivaje peronismo - antiperonismo y se convirtió en un candidato votable para una porción muy importante del electorado".

En tanto, para Burdman, Macri "tiene que preguntarse si esta derechización de Pichetto sirvió de algo, porque todos esperábamos de Pichetto la posibilidad de que tienda ese puente hacia el centro y capture votantes peronistas pero, más bien, se está dirigiendo al votante más cerrado de Cambiemos".

En cuanto a la UCR, Burdman afirmó: "Esto les recuerda a los radicales que, siendo radicales, por lo menos a nivel provincial, tienen perdurabilidad. Por lo tanto, esta elección hace que los radicales se sientan más radicales que antes".

Además, al referirse al actual gobernador y candidato a diputado, Burdman consideró que "el triunfo de ayer fue un lanzamiento a su carrera nacional".

Julio Burdman.

"Esto es la previa de un radicalismo que va a querer convertirse en el eje de una oposición al peronismo, seguramente triunfante en octubre y que eso va a ser parte de la dinámica opositora que se venga".

Y remató: “Cornejo va a ser una voz distinta -dentro del espacio cambiemita-, que tal vez proponga la alianza con Urtubey, la entronización de Vidal como una suerte de política del futuro y que busque reconstruir Cambiemos por esa vía y no insistir tanto en el macrismo puro, como se hizo hasta ahora".

"Fue un triunfo fundamentalmente provincial, circunscripto a Mendoza pero, como es política, las señales positivas, a veces, contagian. Y se transforman en un nuevo piso para intentar el milagro", dijo el politólogo Luis Tonelli. E insistió: "Cuando uno mira los números que el gobierno nacional sacó en las PASO, realmente, lo que queda por delante es eso: que ocurra un milagro".

Además, el politólogo radical coincidió con los otros analistas cuando dijo que la provincialización de la campaña, por parte de Suárez y de Cornejo, fue clave para el triunfo. Y recordó que Cornejo, quien parecería haber "alambrado" la provincia, tuvo muchos chisporroteos con Macri y hasta lo mencionó en el discurso del triunfo anoche. Y sentenció: "Cuando uno lo compara con las PASO nacionales, donde se perdió a nivel nacional, queda claro que la figura de Macri, en Mendoza, no rankea alto".

Respecto a la contrincante de Suárez, le jugó en contra no solo la nacionalización sino también su perfil "más kirchnerista, que lo trató de disimular o suavizar", opinó Tonelli. Para luego acotar que "el electorado de Mendoza es conservador. Me parece que lo que era bueno para los tifosi kirchneristas no fue bueno después para las elecciones".

Luis Tonelli.

Respecto del actual gobernador mendocino, Tonelli opinó que "queda muy bien posicionado para buscar una reelección en la presidencia del partido radical". Y coincidió con Burdman en que Larreta que seguramente será reelecto jefe de gobierno porteño, será uno de los ejes "para generar una renovación en Juntos por el Cambio".

Y remató: "Los sectores más macristas del radicalismo van a quedar más debilitados”.