Qué dicen los analistas a la espera del acuerdo con el Fondo

Aunque, por obvias razones, sin la presencia del hasta ayer titular del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, en el panel de apertura, se está realizando la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en la Bolsa de Comercio con una amplia expectativa respecto del inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Si bien los paneles de la mañana trataron temáticas más estructurales, como la necesidad de eficientizar el gasto público en Latinoamérica y cómo lograr que el empresariado argentino mejore la productividad, la coyuntura no se quedó afuera. Los recientes cambios en la entidad monetaria y el acuerdo con el Fondo que será anunciado hoy son el tema de discusión generalizado en los pasillos entre los economistas que están participando del evento.

¿Habrá bandas cambiarias? ¿De qué ancho serán? ¿Serán movibles? ¿Cómo será la combinacion de las metas de agregados monetarios con esas bandas? ¿Qué grado de intervención y maniobra podrá tener el BCRA? Son todas preguntas que aún no tienen respuesta y que, a juicio de los analistas, definirán el escenario hacia adelante.

Por lo pronto, si -como trascendió- hubiera un fuerte desembolso en 2019 y una expectativa de por dónde se ubicará el tipo de cambio, debería atenuarse la incertidumbre respecto de la capacidad de pago de la Argentina y comenzar a avisorar un escenario de mayor paz cambiaria, coincidieron varios economistas consultados en el congreso de FIEL.

Expectativas cambiarias

“La lógica que tiene la banda hoy es estabilizar la expectativa cambiaria. Pero tiene lógica por un tiempo. Lo importante es que el plan sea consistente. El problema es que como la Argentina está muy expuesta a los riesgos internacionales, lo ideal sería tener otra cosa”, aseguró el economista de FIEL, Daniel Artana, quien agregó que el Gobierno debería aprovechar ahora para comprar dólares para poder venderlos luego, en el momento en que lo necesite.

En tanto, Ricardo López Murphy, presidente de la Fundación Cívico Republicana, coincidió en que el país, al tener el problema de tener las reservas muy menguadas, debería ser comprador de divisas, no vendedor. “El tipo de cambio tiene que ser el que nos asegure que vamos a poder balancear las cuentas”, planteó el economista, quien cree en un esquema de flotación libre, cómo pretende el FMI.

Lopez Murphy manifestó su optimismo con el camino hacia la normalización de las cuentas públicas y, en ese sentido, sostuvo que “con el acuerdo, los desequilibrios en el corto y mediano plazo van a ser menores”.

Escépticos y optimistas

También asistió al evento de la Bolsa el economista Daniel Marx, quien aunque con mucha cautela, se mostró bastante escéptico respecto de la situación argentina. “El Gobierno tiene que tratar de recuperar la credibilidad adentro y afuera del país. Los inversores externos apoyaron el cambio, pero ven mucha desorientación”, enfatizó el analista.

Fue contundente al respecto el empresario Alberto Grimoldi, de la empresa homónima, quien en uno de los paneles de la conferencia convocada para hablar de competencia y productividad, afirmó que “en la Argentina prima la incertidumbre para los empresarios”, por que lo que “cualquier decisión en materia de inversión requiere, en parte, de suerte, ya que nunca se sabe qué pasará en el futuro”.

“Espero que esto cambie, soy optimista. Veo que se están empezando a valores conceptos que nunca antes se habían valorado”, agregó el empresario de la industria del calzado.

Sobre los recientes cambios en el BCRA y el inminente acuerdo con el Fondo, Guillermo Rozenwurcel, investigador del Conicet y profesor de la UBA, consideró que “el nuevo equipo afronta una situación muy difícil, ya que las condicionalidades del FMI limitan mucho el margen de maniobra”.

“Es correcta la idea de tener bandas deslizantes para controlar la inflación, pero el Central tiene que poder tener poder de fuego. No me parece que la negociacion con el organismo haya sido la mejor. Se concentró en los fondos y encima salió mal. Además, en la letra chica se aceptó todo lo que quiere el Fondo”, planteó Rozenwurcel, al aclarar que “es errónea la idea de que ahora se puede descorchar champagne”.

El economista se refirió a que será muy duro el escenario económico con los efectos recesivos que ya hubo con la devaluación, una política monetaria que deberá ser muy contractiva y la meta fiscal de déficit 0. “ A la Argentina no le queda otra que ir hacia eso, pero me hubiera parecido mejor no ser tan rígido con el gasto primario”, opinó.