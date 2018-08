Qué decían los cuadernos del chofer de Baratta

El exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, y ex mano derecha de Julio de Vido, es uno de los 11 detenidos hoy en el marco de 34 allanamientos dispuestos por el juez federal Claudio Bonadio, quien ya había sido detenido en diciembre pasado por la causa Río Turbio y fue liberado en marzo por la Cámara Federal.

A comienzo de este año, el fiscal federal Carlos Stornelli comenzó a investigar una trama de presuntas coimas en la obra pública a partir de la entrega por parte de periodistas de documentación que pertenecería a Oscar Centeno, chofer de Baratta.

De acuerdo a la investigación, el chofer del exfuncionario de la cartera de Planificación Federal registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto.



En los recorridos se habrían realizado presuntos de coimas provenientes de empresarios del sector energético y de la obra pública. Los apuntes aparecen en cuadernos escolares, donde se registraban kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se menciona a exfuncionarios contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero.

Según publicó el diario La Nación, si bien la suma de los montos detallados en los ocho cuadernos es de u$s 53 millones, de acuerdo a la investigación a cargo del fiscal Stornelli, la trama completa involucraría u$s 160 millones.



En los cuadernos se registran viajes del exsubsecretario de Coordinación y Gestión, Roberto Baratta; el exministro Julio De Vido; el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; el secretario de Baratta, Nelson Lazarte; el ingeniero y exdirector de Energías Renovables, Ezequiel García; y un exasesor del ministerio, Hernán Camilo Gómez.



La documentación fue entregada a la Justicia en abril pasado y esta mañana el juez federal Claudio Bonadio dispuso la detención de Baratta y otras diez personas, entre ellos empresarios.



En los documentos se registran más de 30 domicilios, mientras que los automóviles donde se realizaban los traslados estaban registrados a nombre de Jefatura de Gabinete o de distintas empresas automotrices que prestaban vehículos a Presidencia.

“Hoy, 6 de mayo de 2013 vuelvo a escribir; después de la muerte de Néstor Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el Valijero. Pero sí, disminuyó la propia frecuencia, con la diferencia que se recolecta dinero para el ministro De Vido y el propio Baratta. No quise a anotar más por temor a que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí hacerlo porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sr. Presidenta Cristina F. Kirchner en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, detalla un recorte de las anotaciones de Centeno que publicó hoy La Nación.