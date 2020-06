Qué comercios quiere mantener abiertos la Ciudad en una eventual Fase 1

La Ciudad de Buenos Aires se encamina a endurecer las medidas de prevención ante el avance del coronavirus, en sintonía con la provincia de Buenos Aires, atentos ambos distritos a la inminente saturación del sistema de salud. Así como Horacio Rodríguez Larreta ha dejado trascender su intención de no iniciar de inmediato la nueva fase 1, sino esperar al menos una semana para continuar el análisis de los datos de nuevos contagios y ocupación de camas, en Parque Patricios preparan la estrategia para mantener la apertura de comercios tal como funcionan hoy.

Desde el inicio de la pandemia los considerados esenciales – supermercados, locales de provisión de alimentos y farmacias – se mantuvieron abiertos con horario restringido entre las 7 y las 20. En tanto, a medida que se prorrogó la cuarentena se habilitaron un gran número de no esenciales, excepto peluquerías, centros de estética y belleza. A estos solo se puede ingresar si el último día del DNI corresponde con el día par o impar.

Aunque se había permitido la apertura de los comercios en todo la ciudad, a mediados de mayo se dio marcha atrás con los locales no esenciales ubicados en zonas de alto tránsito debido, sostienen desde la administración porteña, al gran caudal de gente que atraían con la consecuente aglomeración de personas.

Fuentes porteñas consultadas por El Cronista adelantaron que la primera propuesta que pondrán sobre la mesa mañana en la reunión que mantendrán Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof será mantener todo tal cual funciona hoy. El foco estará en el transporte, donde se avanzaría en mayores controles tanto en los distintos servicios, especialmente los que unen ambos distritos, así como los ingresos a la ciudad.

“Los comercios esenciales continuarán abiertos, vamos a tratar de mantener los no esenciales también porque no son estos los que provocan el movimiento de gente; apenas están vendiendo el 30% de lo que vendían antes de la pandemia, no se ven colas fuera de los locales. La gente sale porque ya no aguanta más”, explicaron. Por su parte, el sector gastronómico también mantendría su modalidad de funcionamiento por delivery o take away.

No obstante, preparan un plan B, en caso de que haya que endurecer algunos permisos. En los papeles figuran una mayor restricción de los horarios que pueden funcionar o la apertura de los comercios según se encuentren en una calle par o impar en función del día.

En tanto, desde el ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el encargado de llevar adelante las conversaciones con las distintas cámaras y entidades para evaluar su eventual reapertura, ya vislumbran un congelamiento de estos encuentros si se regresa a una virtual fase 1. Algunas de las actividades que quedarán en stand-by de evaluación al menos por 15 días serán los peluqueros, la construcción y los comercios que se ubican en zonas de alto tránsito.

Mañana, antes de la reunión de autoridades, habrá un encuentro de trabajo de los distintos ministerios porteños involucrados en la lucha contra la pandemia para definir la estrategia que acercarán a Fernández.