Qué cantidad de reservas puede usar hoy por hoy el Banco Central para estabilidad financiera

Tras subir $ 14 en un solo día, el blue bajó ayer $ 4 en una city y cerrar a $ 139, con pocas operaciones, mientras el dólar oficial volvió a operar en alza y el Banco Central debió, la semana pasada, seguir vendiendo divisas pese al refuerzo del cepo.

El billete en el segmento financiero informal fue ofrecido a $ 141, aunque en un contexto de limitadas transacciones concretadas ante la cautela generada por la profundización del cepo cambiario. El miércoles, el dólar blue se había disparado $ 14, con lo que había tocado un máximo histórico en un clima de nerviosismo y preocupación por el impacto de las nuevas medidas oficiales.

Tras la última baja, la brecha con el tipo de cambio oficial cayó levemente, a 87%. Es que en el segmento mayorista la moneda norteamericana sumó siete centavos, hasta los $ 75,32 y en lo que va de la semana avanzó unos 41 centavos.

Según estimaciones del mercado, el Banco Central tuvo que vender el viernes pasado unos u$s 40 millones a pesar de las nuevas restricciones. En ese escenario, el vicepresidente del Banco Central, Sergio Woyecheszen, indicó que las reservas que se pueden utilizar para "atender las necesidades de la producción y de la estabilidad financiera", alcanzan sólo los u$s 8.000 millones, incluyendo el oro.

Woyecheszen afirmó que "ese es el stock que tenemos para atender las necesidades de la producción y de la estabilidad financiera", según consigna NA.

En diálogo con radio La Red, el número dos de Pesce, resaltó que "lo mejor que podemos hacer desde el BCRA en este contexto es dar previsibilidad respecto de las reservas que tenemos, que son el principal activo para sostener el valor de la moneda”.

Los últimos datos oficiales dados a conocer por la autoridad monetaria indicaron que las reservas internacionales finalizaron este jueves en u$s 42.473 millones, pero buena parte de esos fondos no están disponibles, ya que, por ejemplo, son depósitos de ahorristas. El volumen negociado en el segmento de contado llegó a u$s 310,178 millones, indicaron operadores.

Por su parte, el dólar oficial ganó cinco centavos y llegó a un promedio de $ 131,31, si se toma en cuenta el recargo del impuesto País y la retención a cuenta de Ganancias de un 35%.

En lo que fue el segundo día bajo el nuevo esquema del nuevo cepo cambiario, las entidades financieras continuaron presentando dificultades en sus plataformas virtuales para la compra de moneda extranjera y argumentaron que ello se debe a la adecuación de los sistemas a las nuevas normas.

El BCRA continúa vendiendo divisas

"Es importante señalar que se trata de medidas de contención de corto plazo que no logran atacar las causas estructurales. Los controles buscan detener el drenaje de reservas internacionales de libre disponibilidad -hoy en niveles críticos-", informó la consultora Portfolio Personal, en el cierre de semana de los mercados que hace especialmente para El Cronsita. Y agregó: "Recordemos que, entre julio y lo que va de septiembre, el BCRA tuvo que vender cerca de u$s 2.700 millones para sostener el valor del tipo de cambio oficial".

Al respecto, continuó: "de todas maneras, las presiones cambiarias no ceden y obligan al BCRA a mantener una postura vendedora en el segmento mayorista. A pesar de las limitaciones, la autoridad monetaria intervino con ventas cercanas a los u$s 90 millones en los últimos dos días de la semana. En este marco, el billete ($ 75.38) mantiene las devaluaciones diarias en torno a los 6/7 centavos -acumulando unos 47 centavos en la semana-".

Y en ese sentido concluyó que "a pesar de las intervenciones, el CCL subió 9.2% y el MEP 7.2%, llegando a valores de $ 137.3 y $ 129.7, respectivamente. Con estos precios, la brecha ya se ubica en niveles de 77/82% -acercándose a los niveles alcanzados en agosto-. Habrá que estar atentos a la dinámica de ventas o compras de reservas en la semana que viene, donde de persistir las ventas entraríamos en un escenario más complicado. A su vez, también tendremos que seguir de cerca la evolución de la brecha, ya que, de acrecentarse, veremos mayor demanda en el dólar ahorro y oficial".

Reacción negativa de los mercados

Los mercados siguieron reaccionando hoy en forma negativa a los anuncios para contener la presión sobre el dólar, y la Bolsa de Comercio porteña cayó 5,6% y los ADRs bajaron hasta 7,4%. Hubo mal clima entre los inversores luego de la profundización del cepo cambiario dispuesta por el Gobierno y las medidas que obligan a las empresas endeudadas en dólares a refinanciar parte de sus obligaciones.

"La fragilidad del mercado local se vio en su máxima expresión", sostuvo Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil.

Evaluó que "tanto variables internacionales como la caída en Estados Unidos como factores locales lograron hundir al índice aún más luego de varias semanas de interminables caídas".