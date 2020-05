Qué cambios le pidió Larreta al Gobierno para la próxima etapa de la cuarentena

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se acercó hasta las oficinas en Casa Rosada del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, esta mañana, donde mantuvieron una las tantas reuniones de trabajo que han llevado adelante desde el inicio de la cuarentena el pasado 20 de marzo. La de hoy fue particular: el próximo domingo vence una nueva extensión del aislamiento obligatorio y la Ciudad preparó una lista de sectores de la economía que buscará comenzar a abrir de cara a una nueva prórroga de la medida.

Rodríguez Larreta y sus equipos del Ministerio de Salud y de Hacienda trabajaron toda la semana para confeccionar la nómina. Si la Ciudad quiere flexibilizar alguna restricción debe hacerlo dentro del paraguas que defina Nación.

Durante el encuentro, que se extendió por una hora, “los funcionarios nacionales avanzaron en la agenda común en la que vienen trabajando, principalmente evaluando la situación en la zona metropolitana en lo referido al tránsito, transporte público, circulación de personas y actividades exceptuadas”, informó el ministerio del Interior a través de un comunicado.

También participó de un tramo de la reunión el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kilcillof, con el objetivo de trabajar coordinadamente en el ámbito del AMBA, donde se registra la mayor concentración de población y tránsito.

Según pudo saber El Cronista, la Ciudad acercó un listado de áreas de la economía que podrían volver a funcionar muy acotadas. Durante la semana, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, había adelantado que buscan habilitar la modalidad take away para los locales gastronómicos – algo que en los hechos hoy ya funciona – y las obras en construcción.

Como adelantó El Cronista, también apuntan a profesiones liberales como los Escribanos y comercios como pinturería, casas de ópticas y kioscos. "Estamos analizando sectores profesionales en los que la movilidad no es tan alta", explicó Santilli en Radio La Red.

Respecto al take away, había indicado que esta modalidad que implica retirar el pedido del lugar "puede mejorar al comerciante gastronómico el pago de los salarios de su gente, pero además no pone más gente en la calle, que ya está trabajando con delivery; y la cocina ya está abierta".

Sobre las obras en construcción, abarcaría todas las facetas del rubor y por metros cuadrados. El problema que se le presenta en ese frente, reconoció, es el transporte público. “El 75% de los obreros de la construcción vive en la provincia de Buenos Aires y su medio de transporte es el tren, el colectivo o el subte", indicó.



En ese sentido, adelantó que evalúan "diferenciar horarios"; por ejemplo, "que la construcción comience de 6 a 14, o de 7 a 15, y eso evitaría horarios pico", ya que el sector alcanza "una movilidad de 270 mil personas".

La apertura porteña sería entonces de forma gradual y, para ello, se diseñarán una serie de protocolos. De todas maneras, cualquier tipo de apertura quedará sujeta a reverse. Es que, si los casos de contagios llegasen a dispararse, desde la Ciudad ya dan por descontado que darían marcha atrás.