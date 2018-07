Qué análisis hace el mercado sobre la nueva conducción del BCRA

En la última decisión de tasas por parte del BCRA, este mantuvo su tasa de politica monetaria en 40%, con la novedad de que va a complementar su accionar monitoreando agregados monetarios. La entidad va a seguir atentamente el crecimiento del M2 privado y una base monetaria amplia que incluye pasivos con los bancos, aunque no definió objetivos concretos. Entre otras modificaciones al marco de política monetaria, las reuniones pasarán a ser mensuales y se darán a conocer los votos de los miembros del Consejo. Se nota un trabajo distinto por parte de la nueva conducción del BCRA y en línea con los planteamientos establecidos en el acuerdo con el FMI. El Cronista reunió la opinión de distintas compañías del mercado en base a estas nuevas medidas.

En un informe elaborado por los analistas de Grupo SBS resaltan que el BCRA cumplió con las expectativas y mantuvo su tasa de política monetaria en 40%, reiterando su intención de mantener el sesgo contractivo actual hasta que tanto la trayectoria de la inflación como las expectativas estén en línea con su meta para el año próximo. En línea con lo anunciado en su anterior comunicado, la nueva conducción del Banco Central introdujo algunas modificaciones en el marco y accionar de la política monetaria.

Desde la compañía entienden que las modificaciones al esquema de política monetaria muestran a una nueva conducción del BCRA que ya no está tan convencida como la anterior respecto de la conveniencia de que los agregados monetarios sean plenamente endógenos cuando se busca una fuerte desinflacion, en línea con lo que aconseja la experiencia internacional. “Mostrando abiertamente su cuestionamiento a un esquema de dinero netamente endógeno, sobresale la afirmación de que se están realizando esfuerzos “para reducir el exceso de liquidez del sistema”, probablemente indicando que el Consejo estimaba que la evolución reciente de los agregados monetarios no era consistente con las metas de inflación de la entidad. Asimismo, la mención de que mediante el desarme de Lebac se busca “ganar un mayor control sobre la liquidez en un sentido amplio refuerza la noción de que estamos transitando a un esquema donde la autoridad monetaria va a operar activamente para evitar que la trayectoria de las variables monetarias se salga de ciertos parámetros (por el momento no difundidos)”, agregan los analistas de Grupo SBS en su informe.

Por otro lado, los especialistas de SBS destacan que “el cambio de autoridades y el giro reciente en relación al tratamiento de los agregados deja abierto el interrogante respecto de que podamos estar efectivamente en una transición hacia otro esquema de política monetaria. Sin embargo, no se brindó un objetivo para la evolución esperada de los agregados o bandas de tolerancia que sean consistentes con las metas, lo que implica que por ahora el monitoreo de las variables monetarias va a servir para confirmar que el sesgo dado por la tasa de política monetaria sea el buscado por el BCRA”.

Con todo, la información disponible pareciera apuntar a que el seguimiento de los agregados monetarios será simplemente una herramienta adicional para que la economía no se vuelva a mover a ciertos equilibrios nominales no deseados, evitando repetir errores recientes.

En un informe con un foco simular, los analistas de Quinquela Fondos también destacan que el Banco Central anunció una serie de medidas orientadas a lograr encauzar la política antiinflacionaria. La principal tiene que ver con la decisión de enfocar su accionar de manera simultánea en la Tasa de Interés y en el Nivel de Agregados Monetarios. “Esta es una medida que luce poco ortodoxa desde el punto de vista teórico, pero que parece obedecer a las dificultades que ha tenido el BCRA para lograr controlar los precios solamente con la regulación de la tasa de interes como única herramienta. Hasta ahora el mecanismo vigente era el de operar a través de la tasa de interés para de esa manera encarecer el dinero, desincentivar el crédito y absorber los pesos excedentes mediante la emisión de Lebac”, sostienen los analistas de Quinquela Fondos en su informe.

Desde Quinquela resaltan que este mecanismo, que fue muy exitoso en la mayoría de los países que lo aplicaron, no estaba dando resultados acordes en Argentina. “En este caso puede haberse tratado de un problema de efectividad del instrumento en un escenario de baja monetización y otros factores inflacionarios todavía vigentes, dado el bajo grado de intermediación financiera, la fuerte expansión monetaria que se producía por otros canales (esencialmente emisión fiscal e intereses de Lebac) y la debilidad cambiaria y su consiguiente traslado a precios, fueron debilitando cualquier esfuerzo por contener el ritmo inflacionario”, apuntó Quinquela.

Esta decisión del BCRA de poner el foco de manera conjunta en los agregados monetarios y en la tasa de interés se debe entender en el marco de un plan más amplio para contener los precios.

Desde Quinquela destacan en su informe que los principales esfuerzos se han centrado en:

Cortar la Emisión Monetaria con Fines Fiscales: “Este factor es central, porque elimina a la principal fuente de creación monetaria de los últimos años, ya que por ejemplo en 2017 se generó por este factor una expansión monetaria total de $ 415.000 millones (entre Adelantos Transitorios, Transferencias de Utilidades y Compra de Divisas al Tesoro). Esta expansión más que duplica el crecimiento de la Base Monetaria”, sostienen los analistas de la compañía.

Tratar de disminuir la Expansión Monetaria por Intereses de Lebac. En 2017 este rubro implicó una expansión total de casi $ 260.000 millones, obligando al fuerte crecimiento del Stock de Lebac para esterilizar el impacto de esa emisión.

Foco en Agregados Monetarios: en el informe de Quinquela detallan que esta última medida busca evitar tener que seguir subiendo la Tasa de Interés de Referencia y acortar la brecha entre la tasa de Lebac/Pases y el resto de los instrumentos (Badlar, Plazo fijo, etc). “Es una manera de ampliar la cantidad de herramientas con la que cuenta el BCRA para lograr hacer efectiva su política antiinflacionaria”, sostienen.

Por otro lado, el mismo informe subraya que el BCRA también anunció su intención de realizar el seguimiento de los agregados monetarios a través del nivel de la Base Monetaria Amplia, que definió como la Base Monetaria más los Stocks de Pases (netos) Leliqs y Lebac en poder de Bancos. “Esta definición incorpora los excesos de liquidez de la banca, que justamente han sido en parte los responsables de la falta de eficiencia de la tasa de interés como instrumento de política antiinflacionaria, dado que con esos niveles de liquidez excedente nunca han necesitado presionar sobre los niveles de tasas pasivas y hacer extensiva de esa manera los aumentos de tasas a los inversores más pequeños. En definitiva, los cambios que se han ido produciendo buscan ganar efectividad en la política antiinflacionaria e implican una ya esperada reducción de la liquidez de mediano plazo”, consideran los analistas de Quinquela Fondos.