Qué actividades quiere Larreta que se reactiven desde el lunes en la Ciudad

El gobierno porteño trabaja en una serie de alternativas para presentarle al presidente Alberto Fernández, con el objetivo de generar "cierta movilidad gradual de la economía", a partir del próximo lunes.

En medio del parate económico causado por el coronavirus, además, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, descartó el pago de salarios en forma escalonada para los trabajadores del sector público de la CABA.

"De de acá al 10 de mayo la cuarentena será como está y, en adelante, lo que vamos a hacer es presentarle diferentes alternativas al presidente, de acá al jueves", dijo Santilli en diálogo con radio La Red.



En este sentido, desde el Gobierno porteño se encuentran analizando qué sectores sociales y económicos podrían comenzar a reactivarse, a partir del próximo lunes, para generar "una cierta movilidad gradual de la economía", en medio de la parálisis económica que padece el país como consecuencia del Covid-19.



"Estamos analizando sectores profesionales en los que la movilidad no es tan alta", dijo Santilli al ser consultado, y anticipó que también quieren "avanzar en el 'take away'".



Esta modalidad, que implica retirar el pedido del lugar, "puede mejorar al comerciante gastronómico el pago de los salarios de su gente, pero además no pone más gente en la calle, que ya está trabajando con delivery; y la cocina ya está abierta", argumentó el vicejefe.



Otro de los sectores que estaría bajo la lupa es el de la construcción, "en sus diferentes facetas y por metros cuadrados". Según detalló, "el 75% de los obreros de la construcción vive en la provincia de Buenos Aires y su medio de transporte es el tren, el colectivo o el subte". Por lo que allí se encontraría el principal escollo para reanudar la actividad.



De todas maneras, se encargó de aclarar que están pensando en "diferenciar horarios". Y ejemplificó: "Que la construcción comience de 6 a 14, o de 7 a 15, y eso evitaría horarios pico". Es que, de acuerdo a las cifras que arrojó, el sector alcanza "una movilidad de 270 mil personas".

Esta mañana, por radio FM La Patriada, Santilli también confirmó que “la Ciudad está pudiendo sostener el pago de salarios, no hay ningún problema en eso aunque estamos trabajando con lo justo”. En este sentido, aseguró: “No vemos en el horizonte un pago escalonado de los salarios”.