Pymes quedan afuera de RenovAr 3 por deudas provinciales

El manejo financiero de algunas provincias y privados que controlan distribuidoras eléctricas en el interior del país amenaza con achicar sustancialmente el éxito de la ronda 3 del programa RenovAr, que amplió sustancialmente la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica y también reemplaza importaciones de gas y combustibles líquidos.

De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la ronda denominada (Mini-Ren), en la que solamente se van a adjudicar proyectos de pequeña escala presentados por pequeñas y medianas empresas (pymes), la Secretaría de Energía no aceptará ofertas en regiones en donde la distribuidora esté endeudada con el Gobierno.

En particular, existen quejas privadas porque no podrán tener proyectos en buena parte de Río Negro, ya que la distribuidora Edersa, de la familia Neuss, no arregló todavía su deuda de casi $ 2900 millones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la sociedad mixta entre el Estado y los privados que vende la energía a las distribuidoras.

De hecho, el día después de las elecciones en esa provincia, el lunes 8 de abril, el Gobierno intimó a que en esa área de jurisdicción se reduzca en un 10% la demanda eléctrica.

Otras distribuidoras que presentaban problemas eran las estatales Ente Provincial de Energía del Neuquén (Epen) y Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) y la privada Energía San Juan (ex Edessa), pero pudieron solucionarlos y quedaron dentro del listado de distribuidoras habilitadas al 30 de abril.

De acuerdo a la información oficial actualizada a febrero, Edersa debía cerca de $ 2100 millones, por lo que sumó unos $ 800 millones más en dos meses.

El socio de una pyme interesada en esta licitación sostuvo en privado a El Cronista que este punto genera dudas sobre el éxito de la ronda, ya que "con la intención de cobrarle a las provincias, Energía perjudica a los emprendedores".

La ronda 3 de RenovAr tiene un plazo de presentación de ofertas hasta el jueves 30 de este mes. Será posible tener proyectos en 19 provincias, incluso en las antes mencionadas, pero por medio de otras distribuidoras: hay 36 distribuidoras habilitadas en Buenos Aires; 3 en Entre Ríos y 2 en Chubut, mientras que en Río Negro solo estará habilitada la Cooperativa Eléctrica de Bariloche.

Agustín Siboldi, socio del Estudio O'Farrell, expresó al portal Energía Estratégica que la postura del Gobierno de rechazar proyectos en zonas donde la distribuidora tiene deuda con Cammesa "no tiene sustento legal". Si la compra de energía fuera a cargo de las distribuidoras tendría sentido, pero como el Estado nacional será quien compre la electricidad de estos pequeños proyectos del Mini-Ren, genera inconvenientes.

Fuentes del Gobierno, en cambio, plantearon a este diario que el uso de la red de distribución eléctrica debe ser consentido y criticaron que muchas de esas empresas están en manos de los estados provinciales, que usan los ingresos para "financiar la política". "Si alguien quiere acampar en el patio de tu casa, hay que pedir permiso", graficaron.

Esta misma fuente también contó que Chaco, que debía casi $ 5000 millones, se comprometió a respaldar su obligación con recursos de la coparticipación nacional de impuestos.