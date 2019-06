Pymes exportadoras, el club de pocos que se financia a tasas por debajo de la inflación

Entre la realidad y las expectativas, el heterogéneo universo de las pequeñas y medianas empresas, comienza a palpitar alguna lenta mejora en el nivel de actividad, en sectores puntuales como bienes de capital, energía o agro. Sin embargo, para la mayoría de las pymes, el costo del financiamiento sigue siendo materia pendiente.

La buena noticia es que grandes compañías e incluso firmas medianas con negocios atados a la exportación, consiguen hoy tasas en torno al 35% en el mercado local, o directamente se financian en el exterior en moneda dura entre 4% y 6% anual.

Sin dudas, son buenas tasas en una economía en la que los precios aún se mueven a una velocidad del 40% anual, y cuya tasa de referencia (Leliq) ronda el 66%. Con este panorama, mientras las empresas que pueden exhibir una carpeta con buen récord crediticio acceden a líneas del 35%, para las pymes en general el costo del financiamiento es todo un desafío.

Ya no hay líneas de financiamiento blando para el sector, tras la desaparición de la línea de Crédito para Inversión Productiva (Licip) al 29% a fines de 2018 y el agotamiento del cupo de $ 100.000 millones para pymes, con descuento de cheques para capital de trabajo. Ante la consulta de este diario, fuentes del Ministerio de Producción confirmaron que "por el momento no hay en estudio ninguna línea" a tasa subsidiada.

"Para empresas que tienen su carpeta en orden los bancos de primera línea ofrecen descuento de cheques hasta 90 días en el orden del 35%, máximo 40%". No obstante, aclaró que "las empresas más pequeñas, sobre todo del interior, están pagando tasas de casi el 70%".

Ante la falta de líneas específicas en el país, empresas que requieren comprar equipamiento o modernizar líneas de producción se financian en el exterior, en especial en Europa. Incluso con el riesgo país en los niveles actuales, hoy pueden conseguirse "tasas muy atractivas, del 4% al 6% en euros, que para Argentina es una tasa muy interesante", precisó Göttert.

Maximiliano Rossi, responsable de Comercio Exterior y Préstamos para Banca Comercial del HSBC, indicó que la entidad ofrece líneas para capital de trabajo desde 40% anual para mipymes, en un contexto en el que admite que "hay más demanda". En el caso de préstamos para leasing de 3 a 5 años, el banco tiene una tasa del 36% en pesos, y además ofrece una opción de financiamiento en dólares al 5%.

Pero el problema principal radica en el costo del crédito para las empresas más chicas. "Las pymes no están tomando créditos por el nivel de las tasas", señaló Pedro Cascales, vocero de la CAME, para quien esto "no solo complica el capital de trabajo sino que es un freno a la inversión".