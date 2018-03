Purga en la cúpula de la bonaerense: retiran a siete comisarios generales

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso el pase a retiro activo obligatorio de siete comisarios generales que integraban la cúpula de la Policía bonaerense y estaban a cargo de Superintendencias de Seguridad, Seguridad Vial y Suministro.

De esta forma, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, decidió el reemplazo de esos cargos. Los desplazados fueron el comisario general Miguel Ángel Maccario, a cargo de la Superintendencia de Seguridad de San Martín-Tres de Febrero; el comisario general Oscar Eduardo Terminiello, superintendente de Seguridad Interior Centro; el comisario general Gabriel Alejandro Lamónico, superintendente de Seguridad Interior Sur; y el comisario general Miguel Ángel Alanís, superintendente de Seguridad Oeste.

La lista de retiros se completa con el comisario general Claudio Marcelo Blanco, a cargo de la Superintendencia de Seguridad; el comisario general Claudio Alejandro López, director provincial de Suministro; y el comisario general Rubén Alberto Lobos, responsable de la Superintendencia de Seguridad Vial.

Estos cambios se produjeron tras la captura de los prófugos del triple crimen, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, que dejaron al descubierto sospechas en torno al manejo de la policía y la presunta protección en la zona de Quilmes.

"Nosotros nos comprometimos a trabajar muy fuerte contra el narcotráfico y las mafias, ese es el compromiso del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora Vidal", indicó Ritondo. El ministro dijo que "se van a modificar muchas cosas y ya las empezamos a modificar" respecto a lo que aprendieron de los errores cometidos. "Tenemos que trabajar en cómo concentrar la información, donde está la mesa de decisión, el trabajo conjunto y la capacitación de las fuerzas", admitió, y en ese sentido agregó: "Lo positivo es que se puede trabajar con las fuerzas juntas y eso se hizo bien".

Antes de que se confirmara la salida de los comisarios, el funcionario habló de reconstruir "mística" de la Policía bonaerense aunque no utilizó el término "purga"."Yo hablo de que si hay gente que no está comprometida con este cambio que queremos seguir para mí no tienen que estar en la fuerza", dijo.