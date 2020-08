Punto por punto, los motivos por los que la extensión de la cuarentena llega en el momento más crítico

Durante las anteriores extensiones de la cuarentena en la Argentina, Alberto Fernández se ocupaba de mostrar los datos de la situación epidemiológica del país y los comparaba con el exterior. A las puertas de un nuevo anuncio, lo cierto es que los datos locales no son positivos y el Presidente no tendrá demasiadas filminas para celebrar en esta etapa.

Ayer, por ejemplo, la Argentina fue el cuarto país del mundo con más casos nuevos y el sexto con más fallecidos por coronavirus. Solo fue superado por Estados Unidos, Brasil e India en el primer caso –países con mucha más población que la Argentina– y también por México y Colombia en el segundo.

Igualmente, la situación es muy variable según la región del país. El Área Metropolitana de Buenos Aires, que fue durante mucho tiempo el área más afectada, comenzó a mostrar un amesetamiento. En la ciudad de Buenos Aires se puede ver desde hace semanas que la curva se muestra estabilizada aunque en un valor alto, entre los 1000 y 1500 casos diarios.

Lo contrario sucede en el interior del país. Provincias que durante meses no registraron casos hoy tienen una situación más compleja. En la última semana, por ejemplo, el 78% de los casos correspondieron a la provincia y ciudad de Buenos Aires. Ese porcentaje superaba el 90% hace más de un mes. Tal es así que ocho provincias del interior del país tuvieron más de un centenar de nuevos casos ayer: Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Río Negro, Salta, Neuquén y Entre Ríos.

En todo el mundo, la propagación del virus ha afectado especialmente a los grandes conglomerados urbanos. La ciudad de Buenos Aires, por lejos el distrito de mayor densidad poblacional, fue afectada desde el principio por el coronavirus. Sin embargo, por la estabilidad actual, buscará seguir con las ampliaciones y flexibilizaciones.

Si se compara con el exterior, la situación local tampoco es buena. Actualmente, Argentina registra 173 fallecimientos por cada millón de habitantes, lo que la ubica en el puesto 36 sobre los 215 países y territorios según Worldmeters, que recaba información oficial de cada país. El promedio mundial es de 106 fallecidos por millón de habitantes.

En la actualidad, Sudamérica es uno de los lugares más afectados por el coronavirus. Con 851 fallecidos por millón de habitantes, Perú se encamina a tener el peor registro del mundo. Chile y Brasil arrastran una situación difícil desde hace meses. A contramano, Colombia y Argentina habían mostrado buenos números, pero que empeoraron desde julio.

A nivel local, uno de los buenos indicadores era la letalidad, que hoy es del 2,11%. Es decir, cuántos fallecen sobre los que se contagian. A nivel mundial, ese número se ubica en el 3,4%. Sin embargo, en los últimos días empeoró ese indicador en la Argentina, que estaba por debajo del 2%. Y se espera que continúe la tendencia debido a la gran cantidad de contagiados actuales. Es decir, hoy se cuentan contagiados que en el futuro pueden o no recuperarse.

Lo cierto es que tras más de cinco meses de cuarentena Argentina no ha logrado controlar la circulación del virus. Pero la saturación que existe entre la sociedad no invita al gobierno a reestablecer restricciones. Es decir, parece difícil que puedan ser efectivas medidas oficiales que tiendan a restringir. Incluso el propio gobierno reconoció su falta de eficacia en la implementación de las medidas en la anterior conferencia, cuando el presidente sostuvo que ya no existía cuarentena, a pesar de que se mantienen prohibiciones en todo el país.