Punto por punto, cómo es la nueva etapa del plan ATP

La nueva etapa del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), que anunció este viernes el presidente Alberto Fernández, y su equipo económico desde Olivos, incluye subsidios al salario para sectores críticos e incorpora créditos blandos para las empresas que registren una mejora interanual en la facturación.

Los créditos, garantizados por el FOGAR y el FODEP, serán ofrecidos a las empresas cuya facturación entre junio de 2019 y el mes pasado no haya sufrido variaciones o haya aumentado hasta 30%, con tasas de entre 0% y 15% según el nivel de facturación registrado.

La inscripción será a través de la página web de la AFIP, y se estima que estará operativa desde el próximo lunes 27.

Las claves del nuevo ATP pueden resumirse:

Para firmas con caída de facturación anual

El Estado pagará parte de los sueldos del sector privado sin importar la zona (aislamiento o distanciamiento social) en la que estén radicadas las empresas.

El subsidio será hasta el equivalente a 1.5 Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Los sectores más afectados como el turismo, entretenimiento, la cultura y la salud percibirán el ATP hasta diciembre, hasta 2 SMVM.

Monotributistas y autónomos de la cultura tendrán créditos a tasa 0%, con un año de gracia.

Para empresas con variación nula o mejora de 30% en la facturación anual

Crédito garantizado y subsidiado por el Gobierno, con 3 meses de gracia a devolver en 12 cuotas fijas y que deberá ser destinado al pago de los salarios.

cuotas fijas y El monto del préstamo se calculará en función de la masa salarial a razón de 1,2 Salarios Mínimo Vital y Movil (SMVM) por cada trabajador/a registrado/a de la empresa que figure en la plantilla de salarios correspondiente a mayo de 2020.

Vital y Movil (SMVM) por cada trabajador/a registrado/a de la empresa que figure en la plantilla de salarios correspondiente a mayo de 2020. Empresas que hayan facturado entre 0% y 10% más que en junio de año pasado, tendrán disponibles los créditos a tasa cero.

que en junio de año pasado, tendrán disponibles los Empresas con facturación que se incrementó entre 11% y 20%, la tasa será del 7,5%

Empresas donde la facturación haya experimentado un aumento del 21% al 30%, la tasa de interés será del 15%.

Las firmas que cumplan con esos parámetros de facturación estarán habilitadas para solicitar el crédito, que podrá ser tomado en forma total o parcial y los fondos se depositarán en la entidad financiera indicada por la empresa o el comercio.

Tanto las empresas que accedan a estos préstamos o las que reciban salario complementario no podrán distribuir utilidades, no podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente, no podrán operar en el CCL y no podrán realizar erogaciones con sujetos relacionados directa o indirectamente en domicilios no cooperantes o de bajo o nula tributación.