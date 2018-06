Pulseada de desafueros: Cambiemos impulsa el de CFK y frena el de Aída Ayala

Con estrategias contrapuestas, el oficialismo se abocará hoy en el Congreso al tratamiento de dos pedidos de desafuero: el de la ex presidenta y actual senadora del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Cristina Fernández de Kirchner; y el de la ex intendenta de Resistencia y actual diputada de Cambiemos, Aída Ayala. En el primer caso, la bancada cambiemita buscará llevar el tema al recinto del Senado o, al menos, mantener viva la discusión que podría cerrarse este jueves por los plazos que establece la Ley de Fueros. En el segundo caso, el objetivo del oficialismo es clausurar el debate y desestimar el pedido judicial sobre Ayala.

En el Senado, la intención de Cambiemos es abrir la discusión sobre el pedido de desafuero a Cristina, acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA. La primera instancia de ese debate se dará durante una reunión de los jefes de bloque convocada para las 12. Según informó oficialmente la Presidencia del Senado en una nota enviada a cada una de las bancadas, el objetivo del encuentro es "resolver el modo de cómputo de días previsto para el tratamiento del pedido de desafuero" enviado por el juez federal Claudio Bonadio.

Es que según la Ley de Fueros, un pedido de desafuero no tratado en el recinto cae a los 180 días de ingresado al Senado. Si esos días se cuentan de corrido, el de Cristina quedará desestimado de hecho mañana. Por eso, Cambiemos quiere acordar con los otros jefes de bloque otra forma de contar esos días: que sean 180 hábiles.

En caso de no llegar a una "interpretación de común acuerdo", a pedido de Cambiemos habrá hoy mismo, pero a las 18, una sesión especial para dirimir la cuestión. El jefe de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni, de todas formas reconoció: "No tenemos posibilidad de hacer quórum; necesitamos el concurso de los otros bloques". El peronismo, con 24 integrantes, ya avisó, cuando el pedido desafuero de Bonadio arribó al Senado el 27 de febrero, que el desafuero sólo es procedente ante una sentencia firme, posición que defendió ayer el ex mandatario Eduardo Duhalde.

El pedido de sesión especial fue firmado por Schiavoni; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, y los radicales Pamela Verasay y Oscar Castillo.

En paralelo, el interbloque de Cambiemos en Diputados estará desplegando una estrategia opuesta, para intentar desestimar el pedido de desafuero que pesa sobre una de sus diputadas. Luego de que la semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia le concediera a la diputada la eximición de prisión, el oficialismo convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para cerrar definitivamente el tema. "Vamos a proponer que el pleno de la Cámara rechace el pedido de desafuero", explicó el diputado del PRO Pablo Tonelli, presidente de la comisión.

Ayala está acusada de ser "jefa de una banda" dedicada al lavado de activos "con la finalidad de malversar fondos provenientes de las arcas de la Municipalidad de Resistencia", durante su gestión como intendenta. La legisladora chaqueña fue citada a indagatoria y procesada después del pedido de desafuero.

La reunión de la comisión, donde el oficialismo cuenta con 16 miembros sobre un total de 35, fue citada para las 14.