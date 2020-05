Prueba piloto en Mar del Plata: qué flexibilizaciones comienzan mañana

El municipio de General Pueyrredon, donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata, realizará mañana y pasado una prueba piloto para flexibilizar la cuarentena por el coronavirus.

Se permitirá la apertura de comercios minoristas a cielo abierto y podrán reabrir locales de indumentaria y peluquerías, entre otros.

Esta flexibilización no requerirá ningún permiso especial y estará vigente durante sábado y domingo, de 9 a 17 horas, según anunció el intendente Guillermo Montenegro.

De esta forma, los vecinos podrán concurrir a los locales cercanos a su domicilio. Tanto comerciantes como ciudadanos en general deberán cumplir los protocolos de seguridad e higiene, como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos.

No se habilitan, por el momento, las salidas recreativas. No estará habilitada la circulación en playas, parques ni plazas, y en esos lugares no estará permitida la actividad comercial.

“Será una prueba y si no es lo que esperamos, el sábado se suspende. No nos va a temblar la mano para volver atrás en esta medida”, expusó Montenegro.

Además, aclaró que “la cuarentena no se levanta. Esto es reactivación económica, no hay actividad recreativa”.

Mar del Plata cuenta con más de 600.000 habitantes y es la quinta ciudad más poblada del país. Es decir, no estaba incluida a priori en las que el gobierno nacional había habilitado el pasado 27 de abril, en la última extensión de la cuarentena, donde abrió la puerta a los conglomerados de menos de medio millón de habitantes.

Sin embargo, el jefe municipal acordó con el gobierno de la provincia de Buenos Aires realizar esta prueba, en la que fue clave la situación epidemiológica actual.

“Estamos sin circulación viral. Hace más de 15 días que no tenemos casos”, detalló Montenegro, ex embajador en Uruguay.

En cuanto a los locales de indumentaria, no será posible probarse la ropa ni el calzado, sino que habrá que hacerlo en los domicilios particulares. Además, habrá que llevar DNI para salir y se recomienda hacerlo de a una persona.

Los locales gastronómicos no estarán abiertos normalmente, sino que seguirán operando con la modalidad de reparto a domicilio o retiro por el local.