Proyecto de ley para prohibir las transferencias a paraísos fiscales

Mientras continúan los coletazos por la filtración de once millones de documentos confidenciales, conocida a escala global como Papeles de Panamá, que reveló vínculos del presidente Mauricio Macri con empresas offshore, la diputada del GEN y cercana al oficialismo, Margarita Stolbizer, presentó ayer un proyecto para que se prohíban todas las transferencias financieras desde y hacia paraísos fiscales.

"Países como la Argentina pierden recursos tributarios y encuentran en los paraísos fiscales ámbitos de acogida y protección, erosionando la capacidad de contar con recursos financieros para promover el desarrollo económico y social", advirtió la diputada. A su juicio, su proyecto es un primer paso para "despejar de manera firme y absoluta todas las malas condiciones fiscales, financieras y económicas que llevan a los argentinos a depositar sus dineros en el exterior". De todas formas, evaluó que la iniciativa debería ser acompañada por un paquete de medidas "para recuperar confianza y competitividad".

Además, por el escándalo de los Papeles de Panamá, Stolbizer pidió el apartamiento de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. "Me parece que su actuación no está acorde a lo que la ciudadanía espera de la Oficina Anticorrupción. Se lo dije al Presidente la única vez que me entrevisté con él. Yo a Alonso la respeto, es íntegra y capaz, pero me parece que es una persona partidaria", expresó la legisladora en diálogo con radio Vorterix.

Y añadió: "Debería haber (en la Oficina Anticorrupción) una persona con mayor grado de autonomía respecto al Gobierno. Alonso está haciendo una buena cobertura de su competencia en las investigaciones hacia atrás, pero no está teniendo una buena actuación de lo que viene", subrayó.