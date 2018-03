Proyectan para este año suba de 0,5% de la economía

La economía argentina crecería este año apenas 0,5%, estimó un informe de la consultora Economía&Regiones (E&R), aunque advirtió que si el país "no accede a todo el financiamiento" que necesita "el nivel de actividad podría desacelerarse más".

"La economía argentina no tiene de donde agarrarse para volver al sendero del crecimiento en el corto plazo; y en consecuencia nuestro escenario base proyecta una tasa de expansión del PBI en torno a 0,5% en 2016", proyectó. A su vez, la consultora alertó que "si no se accede a todo el financiamiento que el gradualismo fiscal necesita, el Banco Central (BCRA) tendrá que emitir más y el nivel de actividad podría desacelerarse más en 2016".