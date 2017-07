Proyecciones de los analistas se volvieron menos optimistas antes de las PASO

Los cimbronazos en el mercado cambiario; la persistencia de la inflación núcleo reconocida por el mismo Banco Central que, consecuentemente, endureció la política monetaria; los magros resultados de la balanza comercial y la tibieza que, por lo menos hasta hace poco, mostraba la recuperación de la economía parecen haber hecho mella en los pronósticos de los analistas para este año, que empeoraron en julio en casi todas las variables relevadas en la encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC).

En forma sintética, en el sondeo de este mes los analistas corrigieron al alza con respecto a las dos encuestas anteriores el precio esperado para el dólar tanto para fin de año como en 2018; sus pronósticos de inflación de este año y el que viene; las tasas que creen tendrán pases, Badlar y plazos fijos; el desempleo del último trimestre, y tanto el déficit fiscal como el de la balanza comercial. En cambio, revisaron a la baja la proyección de recaudación de la AFIP.

De las 12 variables que mide la EMEC, la única en la que, por lo menos hasta cierto punto, la corrección es positiva es en la actividad económica: aquí los pronósticos son relativamente parecidos a los de junio pero bastante mejores que los del sondeo de mayo.

La encuesta de julio, a la que respondieron 16 de los principales centros de investigación económica (incluyendo bancos, universidades, fundaciones y consultoras), cerró el lunes 17, cuando el mercado cambiario había empezado a sacudirse pero antes de la reciente escalada del dólar y cuando aún no se habían difundido una serie de datos centrales para el análisis económico como el crecimiento del EMAE en mayo, el déficit comercial de junio y las estimaciones privadas sobre actividad económica e industrial.

Dólar

El precio esperado para el dólar a fin de año subió a $ 18,15 según la mediana de la encuesta (el valor que divide las respuestas en dos partes iguales) y a $ 18,32 en el promedio. En los dos meses previos, tanto la mediana como el promedio se ubicaban ligeramente por debajo de los $ 18.

Para diciembre del año próximo, en tanto, el precio esperado subió a $ 20,87 (mediana) y $ 21,23), también algo por encima de las proyecciones de mayo y junio.

Inflación

Para este año los analistas proyectan ahora un aumento del 22,1% (mediana; promedio de 22,84%). La mediana subió 1,1 puntos porcentuales desde junio y 0,1 puntos con respecto a mayo; y el promedio, 0,77 y 0,43 puntos, respectivamente.

Una corrección al alza similar sufrió la inflación esperada para 2018, que ahora es del 17% (mediana; promedio del 17,62%), siete puntos por encima de la referencia del Banco Central (que tiene para el año que viene una meta de entre el 8% y el 12% pero a la que decidió recientemente darle un valor de referencia del 10%).

Tasas: pases, plazo fijo y Badlar

Congruentemente con la revisión de la inflación esperada y la ratificación de la dureza en la política monetaria por parte del Banco Central, las tasas esperadas para diciembre también fueron revisadas hacia arriba.

La tasa de política monetaria (que el BCRA estableció como tasa de referencia y que es la del centro del corredor de pases a 7 días) del 26 de diciembre (la última del año) sería, según las proyecciones de la EMEC de julio, del 23%, 1,5 puntos porcentuales más que lo que auguraban las dos encuestas anteriores.

Los plazos fijos, en tanto, pagarían algo menos del 17% y la Badlar (el promedio de lo que pagan de interés los bancos privados por depósitos de más de un millón de pesos), del 18,5%. En ambos casos, los números son superiores a los de los meses previos, pero por un margen menor a la corrección de la tasa de pases.

Reservas

En julio, la proyección para fin de año con respecto a los activos del Banco Central volvió a perforar la línea de los 50.000 millones de dólares, aunque sigue por encima de los u$s 49.000 millones. Los números eran más optimistas en junio y más aún en mayo.

Balanza comercial

En conjunto, las perspectivas para el comercio exterior empeoraron, aunque sobre todo porque los analistas esperan más importaciones para todo el año que las que auguraban hasta junio.

Las exportaciones proyectadas para todo el año son de unos u$s 59.900 millones: cayeron ligeramente según la mediana y aumentaron algo según el promedio con respecto a junio, mientras que son entre un 1 por ciento y un 4% más chicas que las que se esperaban en mayo.

Las importaciones esperadas, en cambio, aumentaron a u$s 62.008,5 millones según la mediana y a u$s 61.683,5 millones según el promedio. En ambos casos, hubo una importante corrección al alza de los pronósticos, que ahora permiten anticipar un rojo comercial de más de u$s 1500 millones en vez de una balanza prácticamente equilibrada.

Recaudación y resultado fiscal

En la encuesta de julio, el menor optimismo es tal que incluso la variable más estable a lo largo del tiempo –la recaudación que los analistas creen que logrará la AFIP en todo 2017- tuvo una corrección a la baja que se nota más en el promedio que en la mediana, que de todos modos se mantiene en torno a los $ 2,5 billones.

El déficit fiscal esperado para este año es del 4,56% según el promedio y del 4,3% según la mediana, mayor al proyectado en los sondeos anteriores (el Ministerio Hacienda difundió buenos datos con respecto al resultado fiscal del segundo trimestre, pero esa información se conoció después del cierre de la encuesta de julio).

PBI

La actividad económica es el único dato en donde en julio casi no empeoraron los pronósticos.

Para este año, la EMEC proyecta hoy un crecimiento del 2,7% según la mediana y del 2,29% según el promedio. Los números –todavía mucho menores a los que pretende el Gobierno, de más del 3%- son muy parecidos a los de junio y ligeramente mejores que los de mayo.

Para 2018, el crecimiento esperado es del 2,5% según la mediana y del 2,17% por el promedio, con una previsión algo peor que la de junio y muy similar a la de mayo.

Desempleo

El desempleo pronosticado para el último trimestre del año supera ligeramente el 8%, con una corrección al alza pequeña con respecto a junio pero de más de medio punto porcentual frente a mayo.