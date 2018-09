Provincias afinan el lápiz para acotar el ajuste 2019 con mayor presión tributaria

Este martes, a las 17, la mayoría de los gobernadores provinciales, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el presidente Mauricio Macri se tomarán una foto cuyos destinatarios reales están a miles de kilómetros de distancia.

Aunque algunos de los jefes provinciales sonreirán y otros mostrarán gestos adustos, la mayoría está de acuerdo con la necesidad de darle una herramienta de gobernabilidad al Ejecutivo de cara al 2019. Las diferencias están en dónde y cómo será el ajuste.

Hasta ahora se definió que habrá una addenda al Pacto Fiscal, pero el mismo martes se discutirá cuál es el impuesto que prorrogará su camino de descenso durante el año próximo.

"Vamos a tener una discusión el martes respecto de la addenda del Pacto Fiscal acordada la semana pasada, particularmente si lo que se prorroga por 12 meses es la baja Ingresos Brutos (IIBB) o Sellos", reconoció a El Cronista una fuente de la Casa Rosada que sigue de cerca las negociaciones con las provincias. "Nosotros queremos que sea Sellos y no tocar Ingresos Brutos, pero dependerá de la discusión. Si hay más provincias que prefieren tocar Ingresos Brutos no vamos a dar muchas vueltas", reconoció.

La foto estaría asegurada, más después del último encuentro con los ministros provinciales donde el Ejecutivo mostró con más detalles los números del ajuste. Pero eso no significaría un cheque en blanco, ya que en la puja por el ajuste que quiere la Nación de $ 500.000 millones, las provincias buscarán reducir el impacto porque, como repiten sus ministros de Economía ,"todo lo que ajuste la Nación repercute en el territorio y el territorio son las provincias". Hay dos sectores con posturas disimiles.

Por el lado de los distritos más "dialoguistas" están Córdoba; San Juan; Salta; Chaco; Misiones; Río Negro; Entre Ríos; Neuquén y las de Cambiemos Buenos Aires; Mendoza; Jujuy y Corrientes. Del lado de los "duros" quedaron San Luis; La Pampa; Santa Fe; Chubut; Santa Cruz; Tucumán; Tierra del Fuego; Catamarca; Formosa; La Rioja y Santiago del Estero.

Este último grupo todavía sigue molesto con las decisiones inconsultas del Gobierno como la quita adelantada del fondo sojero, el ajuste acordado con FMI y la persistencia de discutir números "sin que nos dejen ningún papel", por lo que mantienen distancia frente a la posibilidad que aparezcan recortes en partidas que no fueron discutidas con sus ministros.

"Lo que vamos a hacer es, por primera vez, informarnos cómo es el Presupuesto. Supongo que nos entregarán el Presupuesto en la mano para estudiarlo. Después de que nos vayamos el martes, vamos a estudiarlo y seguramente vamos a proponer modificaciones, porque ¿quién quiere votar el Presupuesto del FMI? Yo no", señaló Adolfo Rodríguez Saá a una radio provincial.

Por su parte, el santafesino Miguel Lifschitz, que ya avisó que no podrá asistir, dijo que "Yo no quiero ser socio del ajuste. Hay que defender la gobernabilidad, pero no estoy de acuerdo con el recorte de los recursos a las provincias".

Estos dichos molestaron en la Casa Rosada donde señalan que los que se oponen lo hacen "por intereses electorales".

Pero, además de la addenda, la reunión previa a la foto tratará otro tema: la tarifa social energética. El ministro Rogelio Frigerio cumplió con el compromiso de dar de baja la resolución que transfería a las provincias y consensuar con las provincias el modelo. "Vamos a terminar a consensuar la tarifa social energética con las provincias. Cumplimos con los gobernadores de levantar la resolución y cerrar bien con ellos la forma en que van a absorberlo. Lo discutiremos el martes", explicaron desde el entorno del ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda.