Progresismo avanza en armado político y quiere a Lavagna como candidato

Mientras el dólar subía y el riesgo país amagaba con dispararse por encima de los 1000 puntos, referentes del socialismo, el GEN y la UCR rebelde se reunieron ayer en el centro porteño con un objetivo claro: unificar a los tres espacios, además de darle visibilidad y volumen de cara a las elecciones presidenciales, con un candidato ya definido: Roberto Lavagna.

“Estaba prevista desde antes, no fue provocada por lo que pasó ayer”, dijo la líder del GEN, Margarita Stolbizer, en diálogo con este medio, sobre la reunión de la que participó ayer por la tarde y en la que los protagonistas de la jornada fueron, una vez más, el riesgo país y el dólar. Aunque, admite, buena parte de la reunión tuvo como eje principal la delicada situación económica y su correspondiente lectura económica.

“Creemos que, frente a todo lo que han sido estas últimas horas, tan críticas desde lo económico, lo que vamos viendo es la debilidad política de un Gobierno”, dice la ex diputada. Y es justamente, en medio de esta debilidad, que los progresistas ven que “cotiza bastante” la figura de Lavagna, a quien ven como alguien que puede transmitir “seriedad, equilibrio y experiencia”.

“Por supuesto”, aseguró Stolbizer cuando se le preguntó si Lavagna será candidato a presidente. Por eso, ahora, la atención de los progresistas está puesta en “apurar y avanzar” en la conformación de una nueva alternativa socialdemócrata, que también incluya al peronismo, excepto aquellos que apoyen la candidatura de la ex presidenta, Cristina Kirchner.

“Me parece que los tiempos y el contexto van creando la necesidad de que este espacio exista”, opinó la líder del GEN. Y no solo porque las elecciones están cada vez más cerca, sino por “las urgencias de todo lo que pasa”.

El foco en la alternativa

“Hay que sacarle el dramatismo”, subrayó Stolbizer sobre la negativa de Lavagna a someterse a una interna. “Lavagna estaba tranquilo en su casa, y tenía un proyecto más de descanso que de jugarse en una cosa así, y lo fueron a buscar. Lo que él quiere es que quienes lo buscaron le ofrezcan un marco de consenso donde el tipo no tenga que salir a disputar internamente”, se explayó. Y aseguró que esta situación “se va a resolver”.

“Él tiene vocación, todos somos conscientes de que no podemos llegar a la elección y que haya dos o tres candidatos que representen la misma idea. Por ahora, el tema central no es éste, sino que lo que conversamos ayer es tratar de instalar con más fuerza y volumen esta idea de la necesidad de una alternativa, que frente al desastre que es este Gobierno, la única alternativa no sea volver al pasado”, se explayó Stolbizer al referirse al encuentro del que participaron el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; los dirigentes radicales Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Juan Manuel Casella; el legislador porteño Sergio Abrevaya; la ministra de Producción de Santa Fe Alicia Ciciliani; el dirigente bonaerense Rubén Grenada y el diputado nacional Alejandro Echegaray.

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba

Además del ex ministro de Economía, otro peronista que tendrá un fuerte protagonismo dentro del espacio progresista será el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien peleará por su reelección. “Ayer hablamos mucho del rol de Schiaretti”, admitió la ex diputada, y agregó que las fechas en las que darán los siguientes pasos “están un poco puestas en función de la elección de Córdoba, porque eso le va a dar a Schiaretti una condición de liderazgo importante”.

“A todos nosotros nos encantaría”, dijo Stolbizer sobre la participación de otro ex ministro de Economía de la nación en su espacio: el radical Martín Lousteau. “Pero el que define es él”, reconoció la ex diputada, que luego acotó: “En este momento, me parece que está más definido adentro de Cambiemos. No creo que esté cómodo, pero es el lugar en donde está y nosotros con ellos no podemos hacer nada. Él sabe que a nosotros nos gustaría que esté acá, pero esas son cosas que decide él”.