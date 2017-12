Producir en la Argentina es 6% más caro que cuando asumió Macri

Pese a los esfuerzos declamados por el Gobierno, los costos de producir en la Argentina son un 6 por ciento más altos, en términos reales, que a principios de 2016, impulsados en particular por las subas de tarifas y los aumentos salariales. La buena noticia, en todo caso, es que el ritmo de crecimiento interanual viene desacelerándose en los últimos meses, aunque todavía no se pueda confirmar fehacientemente una tendencia a la baja de esos costos.

Los datos surgen del flamante Índice de Costo Argentino de la Producción (ICAP) de la Fundación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), del que hoy se presentó el primer índice, con datos hasta septiembre de este año.

En el noveno mes del año, el costo de la producción aumentó un 3,6% en términos reales con respecto a septiembre del año pasado. El ICAP se ubicó en septiembre torno a los 106 puntos. El índice toma como base 100 el mes de enero de 2016, lo que implica que desde ese mes hasta el final del tercer trimestre de este año el costo de la producción en la Argentina aumentó un 6% en términos reales.

ICAP, variación mensual. Fuente: Fundación UADE

Cima y desaceleración

Luego de una baja de casi 2% mantenida durante el primer trimestre del año pasado, el costo argentino tuvo desde agosto del año pasado una tendencia al alza que finalmente parece estar revirtiéndose. La suba interanual del 3,6% de septiembre fue menor que la de agosto (6%) y julio (7,2%). Sin embargo, el ICAP fue un 0,1% más alto en septiembre que en agosto.

“Con los datos que hay, se observa que se está desacelerando el ritmo de crecimiento (internual) del costo de la producción. No obstante, no se puede decir que hay una tendencia a la baja”, entre otras cosas, porque “dos meses no pueden determinar una tendencia”, apuntó la directora de Economía y Finanzas de la Fundación UADE, Silvia Caviola, en declaraciones a El Cronista.

En el acumulado desde enero de 2016 influyen en particular los ajustes de tarifas y los incrementos de los salarios reales del sector privado, según explicó Caviola. Específicamente en septiembre, el impacto obedeció también al alza de la tasa de interés.

El nuevo indicador

El ICAP de la Fundación UADE es un indicador sintético elaborado a partir de la agregación de diferentes componentes del costo empresario para monitorear la tendencia del costo a partir del seguimiento de variables relacionadas con los insumos productivos y el clima de negocios.

“Se empezó a trabajar el año pasado con la selección de datos, fuentes, ponderaciones y viendo cómo iban evolucionando. Ahora consideramos que ya estaba listo para hacerse público”, contó la directora de Economía y Finanzas de la Fundación UADE.

El indicador sintético incorpora los índices de salarios del sector privado (es el de mayor ponderación, con el 23,5%), costo logístico (14,2%), presión tributaria (12,1%), costo de la construcción-materiales (10,1%), materias primas (9,5%), precios de bienes de capital (7,7%), conflictos laborales (6,5%), riesgo país (6,5%), tasa de interés activa (3,5%), precio del fuel oil (2,6%), precio de la energía eléctrica (2,6%) y el pago de seguros patrimoniales (1%).

Las variables se calculan en términos nominales, se deflactan por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y se deflactan para llevarlas a valores reales, por lo que el ICAP muestra el aumento real de los costos de la producción.

Se trata de un indicador mensual que, según adelantó Caviola, se publicará a partir de ahora alrededor del 25 de cada mes, que es cuando esta lista la información de la que se nutre el índice.