Procrear: el Gobierno suma bancos para dar créditos a la construcción de viviendas

Mientras se espera que entre hoy y de mañana la Ciudad y la provincia de Buenos Aires envíen a sus Legislaturas la ley que baja Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios, la semana próxima comenzarán a ofrecerse la línea construcción del Procrear y el gobierno nacional está terminando de ajustar los detalles con las entidades financieras que serán las encargadas de realizar los préstamos.

Según confiaron a El Cronista fuentes del sector privado como de la Casa Rosada, el Ministerio del Interior y Obras Públicas que comanda Rogelio Frigerio y que es quien tiene a cargo toda la política nacional en lo relativo a la construcción de viviendas, está afinando los detalles "con el Banco de Córdoba (Bacor), el de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Nación y el de Tierra del Fuego".

"La línea de construcción no es para todos los bancos porque no todas las entidades financieras están preparadas para este tipo de créditos. Acá no es prestar los fondos, fijar una tasa, hacer una hipoteca sobre un inmueble y la operación de compra; en este caso hay que hacer un seguimiento de la obra y para eso necesitas tener gente que sepa y entienda y no todos lo tienen", explicó una fuente oficial. "Por eso para la línea Casa Propia tenes alrededor de 15 bancos y para esta seis", agregó la misma fuente que prefirió mantener el off the record.

El caso del Hipotecario es uno de los que más experiencia tiene. En su rol de fiduciario de Procrear, continúa administrando los 70 desarrollos urbanísticos que implican la construcción de más de 23.000 viviendas en todo el país que se encuentran en proceso de entrega.

La apertura de la inscripción para la construcción de casas del Procrear será el próximo lunes 3 y desde el Gobierno esperan que más entidades financieras se sumen. "Entendemos que son líneas más complejas que las tradicionales pero, además que creemos que es un buen negocio para los bancos, no participar también significa quedarse afuera de la política".

La línea que comenzará a ofrecer el Procrear Construcción está diseñada para personas que tienen un terreno de un valor hasta $ 500.000 y quieran construir una vivienda de hasta 1.100.000 pesos. A diferencia de la línea compra, no es necesario contar con ahorros, pero sí con la titularidad del terreno.

En el caso del monto máximo, el Estado aportará un subsidio no reembolsable de hasta 400.000 pesos. El resto se financiará con créditos indexados por inflación con Unidad de Valor Ajustable (UVA).

Un diferencia respecto de la línea de Procrear construcción que ofreció la administración kirchnerista es que fija un límite para el tamaño de las viviendas que es de hasta 80 m2. En la versión del gobierno anterior, el límite era de 150 m2.

En los requisitos Podrán participar los ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia permanente que tengan entre 18 y 55 años. Los ingresos netos familiares deben ser de entre dos y cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Esto significa que el piso de ingresos para aplicar es de $ 16.120 y el techo es de $ 32.240 netos.

El éxito de demanda que obtuvo el Procrear diseñado por el ministro Frigerio, el subsecretario de Vivienda Iván Kerr y el director nacional de Acceso al Crédito, Tomás Bibiloni en la línea compra hizo que, como ayer adelantó este medio, comiencen a pensar un Procrear para la segunda mitad del 2017.

"El éxito nos obliga a replantear metas presupuestarias", dijo Bibiloni a Télam. El coordinador del Procrear, confió que "si el Gobierno lo decide, se pueden reasignar partidas" para atender la necesidad de vivienda de las clases medias más vulnerables.