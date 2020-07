Procesan al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne en la causa por los peajes

El saliente juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, dictó el procesamiento del ex ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne , por administración fraudulenta, a raíz de la renegociación de los contratos de autopistas

El magistrado lo procesó, sin prisión preventiva, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y le trabó un embargo de $ 100 millones.

El procesamiento de Dujovne se suma a los del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a quien Canicoba Corral le trabó un embargo por $ 500 millones; el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

La denuncia tuvo origen en la investigación que hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, donde acusaron no sólo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi u$s 500 millones por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a la firma Natal Inversiones.

La investigación es sobre los concesionarios de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste.