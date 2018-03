Problemas en rutas de Brasil y expectativa por biodiésel apuntalaron al alza a la soja

Marzo arrancó en alza para los precios internacionales de los commodities agrícolas, y así Chicago hilvanó ayer su segundo día de mejora consecutiva, con un repunte de 2,9% para el trigo; de 2,4% para el maíz y de 1,6% para la soja, impulsados por distintos factores y en medio de la mejora que registraron ayer los mercados financieros.



La oleaginosa terminó la rueda en u$s 386,46 la tonelada, casi 6 dólares más que el cierre previo, beneficiada por la mejora de 2,4% del aceite de soja, luego de la fuerte alza que registró el aceite de palma en Malasia.



Las subas en el complejo sojero, que para el caso del aceite sumaron en dos días 6,4%, se vieron motivadas por un lado por la expectativa del mercado en que el gobierno de Donald Trump ratifique el incentivo fiscal para la mezcla de combustibles fósiles con biodiésel. Operadores calculan que el incentivo de un dólar por galón de mezcla se renovará para las efectuadas con biodiésel de origen estadounidense. Ese cambio puede perjudicar al producto argentino (90% de las exportaciones de ese producto van hoy a EE.UU.).



La expectativa del mercado por un renovado impulso a los biocombustibles, se sumaron complicaciones logísticas en el otro productor gigante de soja del mundo. En la zona del Amazonas, unos 3000 camiones cargados con soja y con destino a puertos del norte del país para su inmediata exportación, permanecían varados desde el sábado por las intensas lluvias que impiden el paso en una ruta federal que aún tiene trechos sin pavimentar.



Se trata de la ruta BR163, en el sur del estado de Pará, donde los muchos de los camiones quedaron atrapados en el barro, y si bien algunos pudieron ser retirados, no pueden seguir camino hacia los puertos. Las autoridades viales calcularon que si el clima mejora se podrán hacer tareas este viernes sobre la ruta para que los camiones avancen. Se calculan pérdidas por unos u$s 400.000 diarios por las demoras en el arribo de la soja a los puertos brasileños.



Volviendo a Chicago, el maíz subió de la mano de la expectativa del impulso a biocombustibles, y en medio de un reposicionamiento de los fondos dado que ese mercado se encontraba sobrevendido, explicaron analistas.



Por su parte, el trigo ganó 5% y cerró en u$s 167,92 la tonelada luego de que Egipto –el principal comprador mundial del cereal, adquirió vía licitación pública 535.000 toneladas, la mayor compra individual en los últimos tres años.